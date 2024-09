La ligue Senior AA a remporté son pari

La passion qu’ont les Nord-Côtiers pour le hockey est loin de s’être estompée pendant les huit années où la ligue Senior AA brillait par son absence.

La fin de semaine dernière, les Basques Groupe Olivier de Sept-Îles ont mérité leur billet pour la série finale qui les opposera aux Gaulois de Port-Cartier.

Une série qui promet d’être enlevante et électrisante, à l’image de la saison.

« On aura droit à des matchs intenses et serrés, ça été le cas toute la saison contre Port-Cartier », note l’entraîneur-chef de l’équipe, François Boudreault.



La foule a répondu présente

lI y avait 1 850 spectateurs à l’Aréna Conrad-Parent de Sept-Îles, pour le match ultime qui opposait l’équipe locale aux Marchands de Havre-Saint-Pierre. C’était loin d’être la première salle comble de la saison.

« On est très fiers de nos partisans, ils ont été présents tout au long de la saison et ils nous ont beaucoup aidés », se réjouit le pilote de l’équipe.

Parmi ces partisans, se trouvait un invétéré des arénas et fan numéro un des Basques Groupe Olivier, Fred Chiasson.

« Ça faisait huit ans, je suis content ! » s’exclame-t-il avec son habituelle bonne humeur.

Celui qui a même désormais un tournoi à son nom (qui se tiendra du 16 au 19 février), n’a pas raté beaucoup de parties cette année; il se débrouillait même pour pouvoir aller voir les rencontres à Port-Cartier. Il mentionne dans ses mots que c’est l’aspect intense du jeu et les pointages serrés qui le font vibrer lorsqu’il est à l’aréna.

Le directeur général et assistant-capitaine de l’équipe septilienne, Nylan Bouchard, se dit très fier de son organisation et invite la population à venir vivre en grand nombre la rivalité entre Sept-Îles et Port-Cartier.

« Ça va être une série intense et émotive, la foule va avoir droit à du bon hockey enlevant ».



Redonner à la communauté

Lors de la dernière rencontre de la saison régulière, les Basques Groupe Olivier ont généreusement donné 1 000$ à cinq organismes de la ville et de la communauté de Uashat mak Mani-utenam. Puis, avant la partie de dimanche, ils ont remis un montant de 10 000$ à l’Association de hockey mineur de Sept-Îles et de 2 000$ à l’Association de hockey mineur de la communauté innue.

« Le but premier en créant l’équipe était de redonner à la communauté et au hockey mineur », explique Nylan Bouchard. « Le nom des Basques existe depuis longtemps, on voulait faire partie de cette identité-là et je remercie nos spectateurs d’avoir embarqué dans le projet ».



Une quatrième équipe ?

Les Gaulois de Port-Cartier prendront la direction de Baie-Comeau le 25 mars prochain, pour y disputer une partie hors-concours. Le but de cette partie est d’évaluer le potentiel intérêt de la population à accueillir une équipe Senior AA pour la saison 2023-2024.

Cette initiative est vue d’un bon œil par l’entraîneur-chef des Basques Groupe Olivier.

« C’est sûr qu’on aimerait ça, tout le monde connaît la rivalité entre Sept-Îles et Baie-Comeau ».