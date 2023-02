L’Association de fibromyalgie inaugure son nouveau local

Auparavant située dans les locaux du centre l’Émergent, l’Association de la fibromyalgie et de la fatigue chronique Manicouagan/Haute-Côte-Nord a déménagé ses pénates au local 402 du Centre Laflèche afin d’être plus accessible pour ses membres et la population en général.

L’organisme, fondé il y a 28 ans, offre différents services aux membres dont des dîners-causeries, le prêt de livres, des cafés-rencontres où les membres peuvent discuter entre eux de sujets en lien avec la fibromyalgie, tels que la gestion de la douleur ou la médication.

Carole Sirois, coordonnatrice de l’organisme, indique qu’il y a présentement 42 membres au sein de l’Association qui a un conseil d’administration de six membres.

« On souligne l’ouverture officielle de notre local. Les gens qui veulent des informations peuvent nous appeler ou passer nous voir. On a une plus grande visibilité ici et c’est plus grand pour recevoir les gens », souligne Mme Sirois.

Mme Sirois sera présente à l’Association de fibromyalgie les vendredis, le reste du temps, il est possible de la retrouver à l’Association des aidants naturels au local 300. Elle espère trouver une ressource pour assurer une présence au moins trois jours par semaine.

« Il y a encore beaucoup de préjugés et de tabous sur ce syndrome. Ça va donner l’occasion aux gens de voir que ça existe vraiment la fibromyalgie », ajoute la coordonnatrice de l’organisme.