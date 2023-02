Une randonnée de vélo pour deux bonnes causes

Les cyclistes qui désirent relever un défi pourront le faire avec la septième édition de la Randonnée Vélo-Vallée, qui se tiendra le 25 juin.

La Corporation Véloroute des Baleines et la Vallée des Roseaux ont annoncé le 15 février le retour de cette journée de randonnée et du même coup leur collaboration pour amasser des fonds permettant de maintenir les services dispensés à la maison de soins palliatifs.

La Vallée des Roseaux sera d’ailleurs en mesure de débuter son projet de réfection des salles de bain des sept chambres pour les rendre fonctionnelles et principalement conformes et sécuritaires. La Véloroute des Baleines œuvre quant à elle au bon développement et à la promotion d’un réseau cyclable sécuritaire partout dans la région.

Denis Villeneuve, directeur général bénévole de la Corporation Véloroute des Baleines et coordonnateur de la randonnée, indique que l’objectif fixé pour cette année est de de 70 000 $. « Les six premières éditions se sont avérées de francs succès, en progression d’une année à l’autre. Nous avons un grand total récolté depuis le début de 286 000 $ », mentionne M. Villeneuve.

« L’édition de 2022 a été une année record, nous avons récolté 71 000 $ », ajoute-t-il précisant une belle participation avec 92 cyclistes à la randonnée.

Cette activité offre un défi de plus de 100 km en une journée en parcourant la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan. Encore cette année, les participants pourront associer le nom d’une personne in memoriam à cette journée en portant un bracelet spécial à son nom.

Finalement, l’artiste talentueux Claude Bonneau offre une toile pour un encan qui se terminera la journée du 25 juin. Cette toile a également été reproduite sur le maillot des cyclistes participants.