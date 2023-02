Grand retour pour Les Incendiaires

Rudy Berhnard est originaire de Baie-Trinité et a quitté la région à 17 ans pour étudier au cégep à Québec. C’est là qu’il rencontre Frédéric Otis, originaire de Baie-Comeau, et débute Les Incendiaires. Le groupe a changé énormément depuis le début. Bassistes, batteurs et claviéristes se sont greffés au groupe au fil des années. Photo courtoisie

Le groupe musical Les Incendiaires revient après huit ans de pause et sors un troisième album surprise, In abstracto. Rudy Berhnard, auteur-compositeur-interprète originaire de Baie-Trinité et membre fondateur du groupe, est très fier de ce produit qu’il veut offrir depuis plus de dix ans.

Les Incendiaires a sorti son premier album, Mono No Aware, en 2008 et le deuxième, Unica, a suivi en 2013. « Déjà en 2013, le but c’était de pas trop traîner », explique Rudy Berhnard qui a toujours eu l’intention de sortir au moins trois albums avec le groupe. En 2014, première tentative de nouvel album qui n’aboutit pas et les chansons sont offertes en deux EP en 2015.

Autre tentative en 2016, alors que le groupe retourne en studio, mais toujours sans succès. « La vie a fait que ça n’a pas fonctionné », mentionne l’artiste. Chacun a pris sa route, dont le guitariste, Frédérique Otis, originaire de Baie-Comeau et membre fondation du groupe.

Il faut ajouter dans l’équation cette panne créative de la part de Rudy Berhnard. « J’ai aussi vécu à moment-là une peine d’amour. On peut dire qu’il y a eu beaucoup trop de choses en même temps », confie-t-il.

L’auteur-compositeur-interprète a réalisé un album solo deux ans après, mais son but restait de créer ce troisième opus symbolique avec Les Incendiaires. Peu de temps passe et là, c’est la pandémie qui frappe. En revanche, c’est durant cette période que Rudy se remet à écrire et retravailler sur du nouveau matériel pour Les Incendiaires. « Vu que j’approchais 40 ans, je voulais vraiment faire cet album-là qu’on avait promis il y a presque 10 ans », explique-t-il.

« Je me sentais prêt. Ça a été très naturel. J’avais du matériel qui, selon moi, fitait pour Les Incendiaires. Je ne me serais pas vu sortir ça sous aucun autre projet », indique l’artiste. C’était le concept, trois albums, peu importe le nombre d’années d’écart. Un peu comme The Cure a déjà fait se rappelle ce dernier.

Un son qui rappelle The Cure

Ce n’est donc pas une coïncidence si Rudy Berhnard nomme The Cure en exemple. Il s’agit d’un des groupes qui l’influencent encore à ce jour. C’est en effet la base du son des Incendiaires.

Une simple écoute de quelques chansons, avec ses étendues instrumentales ornées de synthétiseurs, suffit pour y entendre les références au groupe britannique fort dans les décennies 1980 et 1990, tout comme le groupe The Smiths.

L’artiste ne peut pas non citer ces influences sans parler d’Indochine. « Je me suis intéressé à la musique très jeune, j’avais la cassette de 7000 danses. C’est mon père qui l’avait acheté et je suis tombé là-dedans. Ça m’a vraiment marqué », indique celui qui s’inspire aussi beaucoup de son artiste québécois préféré, Jean Leloup. « Tout ça fait partie de mon ADN musical. C’est avec ça que j’ai appris à jouer de la musique », ajoute ce dernier.

Les Incendiaires propose un son peu entendu aujourd’hui. « Je crois que ce qu’on propose avec Les Incendiaires, c’est original, mais on est quand même capable de retracer les références et c’est ça que je trouve beau », indique Rudy Berhnard.

Pochette de l’album. Au départ, alors qu’ils cherchaient un nom de groupe, Rudy a lancé : « On va s’appeler Les Chats! » Les Incendiaires a finalement été choisi, mais la tête de chat est restée sur le visuel de leurs projets. « On a décidé de garder la tête de chat. On s’est dit qu’on pourrait en faire une espère de mascotte symbolique du groupe. » Photo courtoisie

Sortie surprise pour le 3e album

Aucune annonce n’a été publicisée pour le retour des Incendiaires. « J’ai décidé d’essayer quelque chose qui ne se voit pas, ou très peu. Je me suis dit que de toute façon, on avait déjà annoncé la sortie de l’album plusieurs fois par le passé », explique l’auteur-compositeur-interprète.

Ce à quoi il ajoute : « Donc, au lieu de faire une nouvelle annonce, on va juste le sortir. » Avec la sortie de l’album, une mise à jour s’impose sur toutes les plateformes des Incendiaires, tel que le site web où une galerie photo attend les nostalgiques du groupe.

« La scène a changé et je ne sais même pas si les gens se souviennent du groupe. Sûrement quelques personnes. Je me lance un peu là-dedans sans trop réfléchir et je trouve ça excitant et en même temps, c’est beaucoup de stress », conclut le Nord-Côtier d’origine.