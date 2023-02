Ma Ville Ma Voix : place au forum citoyen le 22 mars

La démarche Ma Ville Ma Voix suit son chemin. Le dépôt d’initiatives sur la plateforme web ainsi que la phase de votes sont maintenant choses du passé. Il est donc temps de convier la population au traditionnel Forum citoyen.

Cette expérience stimulante de cocréation se tiendra le 22 mars à 16 h 30 à l’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau. Elle permettra de définir les conditions gagnantes pour que les quatre initiatives priorisées se déploient dans leur meilleure forme possible.

Rappelons que les sujets de discussion sont les projets du CEDFOB de serre maraîchère chauffée par la récupération de chaleur générée par des serveurs, d’amélioration de l’accessibilité et de l’attractivité des plans d’eau à proximité de Baie-Comeau porté par l’Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes et d’aménagement d’un bâtiment d’accueil et d’une salle d’interprétation du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes.

La création d’un complexe multisport visant à réunir tous les sports sous un même toit fait également partie des thèmes d’ateliers, une idée proposée par des jeunes de la région.

Les organisateurs de l’événement mettent les bouchées doubles cette année, énergisés par l’engouement témoigné envers la démarche.

« Après un nombre de dépôts et de votes record sur la plateforme, nous ouvrons la période d’inscription au forum avec beaucoup d’enthousiasme et l’espoir que cette édition permettra de mailler différents points de vue et expertises pour faire émerger des projets plus riches, plus viables et rassembleurs », souligne l’équipe de MU Conseils, accompagnatrice de la démarche.

Une invitation pour toute la famille

Afin de faciliter la participation des familles et stimuler la créativité des générations futures, un espace dédié aux jeunes enfants est prévu lors du forum. Animée par l’Annatelier, l’activité permettra aux enfants de participer à la création d’une œuvre d’art collective.

Ultimement, les projets priorisés pourraient être admissibles au Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, lequel a permis à ce jour de déployer plus de 70 projets issus de Ma Ville Ma Voix, représentant un investissement de plus 2,8 M$.