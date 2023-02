Martin Ouellet se penchera sur la hausse de salaire des députés

L’ex-député du Parti québécois dans René-Lévesque, Martin Ouellet, est l’un des deux anciens élus de l’Assemblée nationale qui se pencheront, en compagnie d’un spécialiste des ressources humaines, sur la hausse du salaire de base des députés.

Formé jeudi, le comité de trois personnes aura le mandat de formuler des recommandations au Bureau de l’Assemblée nationale sur la hausse du salaire des élus, qui est actuellement de 101 561 $. Ce sont tout de même les élus auront à voter.

M. Ouellet voit dans sa nomination une marque de confiance à son égard. « Pour que mon nom sorte et soit accepté, ça démontre que j’ai su à travers les années (me donner) une bonne crédibilité et être impartial », a-t-il réagi, en soulignant que sa formation en relations industrielles et sa feuille de route professionnelle ont sûrement été prises en compte aussi.

Le Baie-Comois réalisera son mandat en compagnie de l’ancienne ministre libérale, Lise Thériault, et de Jérôme Côté, spécialiste des ressources humaines. Chacun recevra une indemnité de 8 500 $ pour 10 jours de travail, en plus des frais de déplacement et d’hébergement, peut-on lire dans l’édition de vendredi du Journal de Québec.

Le whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, a souligné au quotidien que le salaire des députés n’a pas été revu depuis une vingtaine d’années, malgré la mise en place de plusieurs comités au fil des ans qui, selon lui, n’ont pas abouti.