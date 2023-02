Boréal Loppet : les fondeurs conviés en grand nombre à la 19e édition

Les fondeurs sont conviés en grand nombre à la 19e édition du Boréal Loppet qui se tiendra le 11 mars à Forestville. Le souper de clôture de l’événement fera son grand retour après deux années d’annulation, pandémie oblige.



On peut donc dire que la compétition de ski de fond revient à sa formule habituelle avant que la COVID-19 ne vienne chambouler son déroulement en 2021 et 2022.

« Avec les normes sanitaires, il était impossible de tenir le souper qui sert à remercier les bénévoles et les participants. Cette année, il aura bien lieu au restaurant Le Danube bleu », divulgue le président du Boréal Loppet, Éric Maltais.

C’est donc une boucle de 12 kilomètres de ski de fond qui a été préparée par les organisateurs derrière l’hôtel EconoLodge.

Les compétiteurs pourront s’inscrire dans des parcours de 7 km, 10 km, 12 km, 24 km, 36 km et 48 km en style classique ou libre. Pour les plus jeunes ou les débutants, il sera possible de skier sur 3,4 km ou 1,7 km.

Autres disciplines

La course à pied est aussi de retour sur des distances de 1 ou 4 km pour les 14 ans et moins. Quant au vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), des parcours de 12 et 24 km sont offerts aux intéressés.

Finalement, la formule duathlon individuel ou en équipe sera de la partie. Celle-ci comprend 16 km de ski de fond style libre et 12 km de fatbike.

Notons que les participants déjà inscrits dans l’une des courses au programme pourront participer gratuitement à celle du 1,7 km coloré. Ceux qui n’aiment pas l’aspect compétitif auront l’opportunité d’effectuer des parcours de type randonnée qui ne seront pas chronométrés.

L’inscription peut se faire en ligne sur le site Eventbrite, et il est aussi possible de s’inscrire en personne le vendredi soir (10 mars) au Danube Bleu et le samedi matin (jusqu’à 30 minutes avant l’activité choisie).

Après le 25 février, la période de prévente sera terminée, les frais d’inscription seront donc majorés.

Le comité organisateur souhaite voir le nombre de participants augmenter pour la 19e édition. Au cours des dernières années, les compétiteurs étaient présents en moins grand nombre, le pic ayant déjà atteint 250 personnes dans les meilleures années de l’événement.

L’an dernier, 90 inscriptions avaient été reçues. « On vise plus de participation en 2023 », affirme M. Maltais précisant que « les conditions de piste sont superbes cette année ».

Rappelons que la mission du Boréal Loppet est d’aider la population à avoir de saines habitudes de vie, à encourager la persévérance scolaire chez les jeunes et à participer au développement économique de la Haute-Côte-Nord.

Une cinquantaine de bénévoles sont nécessaires à la tenue de la compétition sportive. Desjardins assurera encore la présentation de l’événement et d’autres commanditaires s’ajoutent au financement.