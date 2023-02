Attention aux faux billets de 20 $

Malgré les détails qui les distinguent des vrais, de faux billets de 20 $ ont circulé dans au moins deux restaurants de Baie-Comeau la semaine dernière. Sur la photo, on aperçoit le billet contrefait en haut. Photo courtoisie

De faux billets de 20 $ ont circulé ces derniers jours à Baie-Comeau. Bien que leur fabrication ait vraisemblablement été l’œuvre d’un néophyte, des employés d’au moins deux commerces se sont tout de même fait prendre.

Ç’a été notamment le cas au restaurant Tim Horton du boulevard Laflèche et chez Pizza Salvatore.

Jeudi dernier, en deux occasions, un billet contrefait a été utilisé pour payer chez Tim Horton et la personne à la caisse n’y a vu que du feu. Un billet a été passé le matin et un autre le soir.

La copropriétaire du restaurant, Julie Tremblay, suppose que le ou les faussaires ont sûrement profité d’un moment d’affluence pour glisser en douce les faux billets. Même si certains détails les distinguent facilement, comme Cadaua au lieu de Canada et le collier au cou de la reine qui est différent de l’un à l’autre, dans le feu de l’action, les faux billets ont pu passer pour des vrais.

La Sûreté du Québec a été appelée pour chaque événement. Des policiers se sont déplacés pour venir chercher les 20 $ contrefaits. Aucun dossier n’a officiellement été ouvert puisque cela aurait obligé une employée à quitter le travail pour se rendre au poste de police.

« Nous, on surveille les 100 $. On ne pense pas aux 20 $ », admet Mme Tremblay. Assurément qu’à l’avenir, une attention particulière sera consacrée aux 20 $ et peut-être même aux billets de moindre valeur.

La copropriétaire souligne que le conseil donné aux employés concernant les faux billets est de ne pas confronter les clients concernés, mais de s’assurer d’obtenir le plus d’informations possible sur eux afin de pouvoir les transmettre aux policiers.

Pizza Salvatore

Chez Pizza Salvatore, un 20 $ contrefait a également été retrouvé, confirme une gérante, Isabelle Savard.

« Ça s’est fait probablement sur une heure de rush. Le billet était probablement plié. On s’en est rendu compte en comptant la caisse », mentionne Mme Savard.

Du côté de la Sûreté du Québec, le sergent Hugues Beaulieu confirme qu’aucun dossier n’a été ouvert concernant la distribution de ces billets contrefaits.