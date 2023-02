Chute-aux-Outardes lance le processus pour élire un nouveau maire

Une élection partielle n’attend pas l’autre dans la Manicouagan. Au tour de Chute-aux-Outardes de lancer un processus électoral pour pourvoir le poste de maire lors d’un scrutin qui se tiendra le 2 avril.

Le dimanche 19 février, Baie-Comeau a élu un maire et un conseiller, tandis que le dimanche 26 février, Pointe-Lebel élira à son tour un maire, mais aussi trois conseillers.

Le directeur général de la municipalité de Chute-aux-Outardes et président d’élection, Rick Tanguay, avise les citoyens qu’ils ont jusqu’au 3 mars pour poser leur candidature.

Si plus d’une personne dépose une déclaration de candidature, il y aura élection le 2 avril et la journée de vote par anticipation se tiendra une semaine plus tôt, le 26 mars.

La population est invitée à s’informer sur l’élection à partir du site web de la municipalité, par courriel au bureau du président d’élection à l’adresse directeur@municipalitécao.ca ou encore par téléphone au 418 567-2144, poste 702.

La main levée

Conseiller municipal depuis neuf ans et maire suppléant, Christian Malouin a déjà levé la main pour confirmer son intérêt pour la mairie. Reste maintenant à savoir s’il y aura une course ou non.

La démission de M. Malouin comme conseiller rendra nécessaire une élection à son poste.

Le fauteuil de maire est libre depuis la fin de novembre 2022 en raison du déménagement de Yoland Émond.