La SFP Pointe-Noire investit dans la jeunesse sportive des écoles primaires

Le RSEQ Côte-Nord représenté par son directeur général Éric Boucher et son président Alexandre Tremblay entourent M. Louis Gravel, président-directeur général de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, nouveau partenaire. Quelques élèves de l’école du Boisé les accompagnent sur la photo.

Les bonnes nouvelles se suivent et se ressemblent pour le RSEQ Côte-Nord. Après IOC qui s’est engagé il y a deux semaines, c’est au tour de la Société ferroviaire et portuaire (SFPPN) de Pointe-Noire de s’afficher comme partenaire pour l’organisme.

L’entreprise contribuera pour le développement du sport au niveau des écoles primaires de la Côte-Nord avec un investissement de 53 000$ au RSEQ Côte-Nord. Le partenariat est de 8 000$ pour l’année en cours et de 15 000$ pour chacune des trois prochaines années scolaires.

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire voit l’atteinte de deux objectifs majeurs avec cette association, avec la promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes et se faire connaître, comme entreprise, régionalement.

« Quand on donne le goût aux jeunes de faire du sport, ils en font toute leur vie », a dit son président-directeur général, Louis Gravel.

« Il y a beaucoup de dynamisme dans les écoles et il faut donner encore plus d’accessibilités aux sports, et permettre aux jeunes du primaire de s’initier aux sports et d’en faire après au secondaire », a indiqué Frédérick Jolicoeur-Tétreault, conseiller – communications pour la SFPPN.

M. Gravel mentionne que la promotion de l’activité physique est une valeur véhiculée chez les employés de la Société. L’entreprise commandite des équipes formées de son personnel, comme ce fut le cas pour le Tournoi de hockey Fred Chiasson, en plus de faire la promotion d’autres événements, tel le Tournoi de golf de l’Envol pour lequel elle est associée, et de donner accès à des services liés aux saines habitudes de vie à ses employés.

Le RSEQ Côte-Nord se réjouit de ce partenariat qui lui permet permettra de bonifier ses services.

« C’est un beau mariage pour accentuer notre offre de services pour le primaire », a fait savoir son directeur général, Éric Boucher, content de voir des entreprises privées croire au RSEQ et d’investir. « Ça assure une pérennité sur trois ans. On espère que le message sera entendu (au public) à propos de nos dernières annonces. »

Le RSEQ Côte-Nord entend donner un coup de main aux enseignants en éducation physique et à la santé des écoles primaires, en plus de vouloir ramener différentes ligues de mini au niveau régional avec entre autres du futsal, du flag football et du hockey cosom.

« On veut développer une pépinière pour le secondaire », a conclu M. Boucher.