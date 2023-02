À l’affiche à Ciné 4 ce printemps

Le ciné-centre de Baie-Comeau dévoile la programmation de Ciné 4 pour les mois de mars et avril.

Afin de marquer son retour ce printemps, Ciné 4 débute sa programmation du cinéma répertoire le 1er mars avec Vivre qui sera suivi de Close le 8 mars.

Les 15, 22 et 29 mars, les cinéphiles pourront assister aux projections respectives des films Ce qu’elles disent, Simone et Le sixième enfant.

Le premier mercredi d’avril, le film Aucun ours est à l’affiche, suivi de St-Omer le 12 avril, Tuer un tigre le 19 avril et finalement As bestas pour conclure la programmation le 26 avril.

Pour tous les détails des films de répertoire à l’affiche, il est possible de consulter le site web du ciné-centre de Baie-Comeau.