La SQ sensibilise les motoneigistes de la Côte-Nord pour éviter des décès

La Sûreté du Québec veut sensibiliser les motoneigistes à la prudence et au respect des lois dans les sentiers.

Il ne reste que quelques semaines à la saison de motoneige, mais la prudence est toujours de mise dans les sentiers. C’est pourquoi la Sûreté du Québec (SQ) tient une vaste opération de sensibilisation la fin de semaine du 24 février sur le territoire.

« Aujourd’hui, la SQ et des bénévoles de la Fédération des clubs de motoneige du Québec sont présents pour rappeler à l’ensemble des motoneigistes d’être prudent et de respecter les règlements en vigueur », indique le sergent Hugues Beaulieu, agent d’information au service de la diffusion et des relations médias de la Sûreté du Québec.

Cette opération policière se tient sur l’ensemble de la Côte-Nord ainsi qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces interventions se feront donc à plusieurs endroits sur le territoire tout au long de la fin de semaine. Une vingtaine de motoneigistes de la SQ, en plus des bénévoles des fédérations, se retrouvent donc sur le terrain en ce 24 février.

« Ce qu’on cible beaucoup c’est le non-port du casque de sécurité, qui est une des causes majeures de décès », explique le sergent Beaulieu. Ce dernier rappelle également que la vitesse dans les sentiers de motoneige est de 70 km/h dans les sentiers fédérés. La conduite avec les capacités affaiblies est aussi ciblée lors d’interventions policières.

« Sur la Côte-Nord, il y a présentement un décès malheureusement qui est survenu un peu plus tôt en saison. On veut en éviter d’autres », enchaîne Hugues Beaulieu.

Pour la Sûreté du Québec, il est important de rappeler « un message fort » à la population qui pratique la motoneige. « C’est important d’être prudent, d’avoir les équipements obligatoires et d’être aussi en mesure de pouvoir rester quelques heures seul si on est coincé quelque part. Ce qui veut dire avoir des vêtement chauds, de la nourriture, de l’eau, ce qu’il faut pour se partir un feu et des moyens de communication 2023 », conclut le sergent de la SQ.