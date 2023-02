Phase 2 : 10 ans de récupération et de réemploi

Le magasin de réemploi Phase 2, de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan, souligne sa dixième année qui débute en 2023.

À cette occasion, le 14 mars prochain, le magasin proposera une grande ouverture en plus d’une vente sur les articles du bazar. Une panoplie d’activités sera également organisée tout au long de l’année.

Il dévoilera une œuvre exclusivement construite à partir d’une multitude de pièces récupérées, soit une baleine qui sera suspendue au plafond.

Par voie de communiqué, la directrice générale, Isabelle Giasson, indique : « Nous entamons nos 10 ans avec des idées de grandeur! À compter d’aujourd’hui, Phase 2 n’est plus seulement un magasin, c’est une destination. Nous voulons mettre en lumière ce que nous faisons le mieux, donner une seconde vie aux objets de seconde main. »

Le magasin Phase 2 met de l’avant la récupération et le réemploi. Mme Giasson rappelle aussi le bénévolat des citoyens à l’écocentre pour le tri des matières. « C’est grâce à eux que nous pouvons recirculer et prolonger la durée de vie de différents objets et ainsi réduire l’enfouissement », ajoute-t-elle.

Parmi les nouveauté que Phase 2 offre, il y aura une collection zéro déchet, des ateliers d’initiation à la création de produits ménagers faits à base d’ingrédients naturels ainsi que des ateliers de fabrication de laine feutrée, de couture, de crochet, de décorations de Noël et encore plus.

Finalement, en mars 2024, à la toute fin de cette dixième année, la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan proposera une exposition intitulée Hommage à l’objet. Une série d’objets sera exposée et mis à l’encan au profit d’un organisme régional.