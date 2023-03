Blaze Project lance son premier extrait en français

Blaze Project lance le 3 mars son premier extrait en français, J’ai tout donné. On reconnaît ses quatre membres, Jacques Roy, Pat Trudel, Serge Blais et Dany St-Gelais. Photo courtoisie

Grand jour pour Blaze Project qui souligne ce vendredi 3 mars la sortie radio de J’ai tout donné, son premier extrait en français.

Oui, tout un événement pour le groupe québécois d’origine baie-comoise « connu internationalement pour ses hits anglophones », fait remarquer dans un communiqué l’agence EBB Production. Dirigée par Elizabeth Blouin Brathwaite, cette agence s’occupe du volet des réservations de spectacles et du pistage radio de la chanson.

« C’est une première chanson en français lancée dans la francophonie », note avec fierté Serge Blais, guitariste au sein du groupe connu pour sa musique rock teintée de blues, de pop et de funk,. Il s’agit du quatrième extrait qui émane de l’album Enjoy This Moment, sur le marché depuis le printemps 2022.

Comme l’illustre Serge Blais, le 3 mars, c’est ni plus ni moins qu’un coup de circuit pour lui et ses trois compères, Pat Trudel, Dany St-Gelais et Jacques Roy. Outre sa sortie radio, J’ai tout donné est lancée sur toutes les plateformes numériques et sa vidéo est également disponible.

