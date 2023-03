Baie-Comeau échappe les Championnats québécois de cyclisme

Les Championnats québécois de cyclisme sur route élites ne pourront se tenir à Baie-Comeau en 2023 en raison des travaux de réfection du boulevard Blanche et de l’avenue Laval.

Baie-Comeau ne vivra pas la frénésie du cyclisme de grand calibre à l’été 2023, même si la tenue d’une troisième édition des Championnats québécois de cyclisme sur route élites lui était acquise. Les travaux de réfection majeurs du boulevard Blanche jumelés à ceux de l’avenue Laval rendent le tout impossible.

« On avait eu un oui de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) pour 2023, en août. On était déjà au calendrier », avoue Ian Beaulieu, président de Gestion SPACT, organisateur des événements cyclistes de haut niveau depuis plusieurs années, dont les championnats québécois en 2020 et 2021.

La Ville de Baie-Comeau avait accordé une préautorisation à l’organisation. Avec l’aval reçu de la Sûreté du Québec et l’engagement d’un important partenaire financier, tout allait comme sur des roulettes.

Mais à un moment donné, un ingénieur de la municipalité a levé la main pour rappeler la réfection du boulevard Blanche, artère qui fait partie du circuit des compétiteurs. « On a mis un break », poursuit M. Beaulieu. Rapidement la FQSC a été avisée afin de trouver une nouvelle terre d’accueil.

Sans les travaux majeurs également prévus sur l’avenue Laval, le circuit de compétition aurait possiblement pu être déplacé dans le secteur Marquette, là où des compétitions internationales de paracyclisme ont déjà été disputées.

Pas de paracyclisme

L’an dernier, la ville a accueilli les Championnats du monde de paracyclisme sur route pour une troisième fois. Des tranches de la Coupe du monde de paracyclisme ont aussi déjà eu lieu chez nous, mais rien n’est au programme cette année.

L’Union cycliste internationale a déjà annoncé à l’été 2022 que les États-Unis recevraient les paracyclistes en 2023, rappelle le président de Gestion SPACT. Or, deux événements internationaux ne peuvent se dérouler la même année en Amérique du Nord.

Interrogé sur ce qui se profile à l’horizon pour 2024, Ian Beaulieu a indiqué qu’il n’est pas impossible que Baie-Comeau accueille à nouveau du paracyclisme international, mais il y a une contrainte de taille, soit l’obligation de tenir la compétition avant le 30 juin en cette année olympique et paralympique.

C’est que la disponibilité de l’école secondaire Serge-Bouchard pour l’accueil des athlètes et de leurs organisations pourrait poser problème aussi rapidement après la fin de l’année scolaire.

Si Baie-Comeau doit oublier le paracyclisme, elle pourrait se tourner vers l’organisation d’une troisième édition des Championnats québécois sur route élites. « C’est sûr qu’on a une détermination à revenir avec un événement cycliste majeur en 2024. C’est vraiment de grosses retombées pour la région », conclut M. Beaulieu.