PHOTOS | Les femmes innues à l’honneur

En cette journée internationale des droits des femmes, le Centre d’hébergement Tipinuaikan de Uashat, qui s’implique auprès des femmes victimes de violence conjugale ou familiale, organisait une journée d’activités pour rendre hommage à la gent féminine.

Jeux gonflables, pizza, artisanat et musique étaient au menu pour l’évènement, qui se déroulait à la salle Teueikan de Mani-utenam.

Catherine Labbé, maman de cinq enfants et artisane à ses heures, considère que les femmes autochtones font de plus en plus leur place dans la société avec les années. Toutefois, lorsqu’elle pense à son bébé d’un an et demi, qui est à la fois Innue et Marocaine, elle espère que la situation continuera de s’améliorer.

« C’est mieux que c’était, mais ce n’est encore pas toujours facile de sortir de la communauté sans se faire juger. J’espère pour mon bébé, qui est autochtone et arabe, que les préjugés disparaitront », laisse-t-elle tomber. « Je souhaite à ma fille de poursuivre ses rêves. Moi, je n’ai pas eu la chance de le faire, mais je pense que la porte est ouverte pour nos enfants », mentionne-t-elle.

Selon Cassandra Fournier-Pashau, intervenante au Centre Tipinuaikan et membre de l’École des dirigeants des Premières Nations, un programme propulsé par l’École des dirigeants – HEC Montréal pour développer les leaders issus des Premiers Peuples, les femmes devraient avoir une plus grande place au sein des communautés.

« Les femmes sont tellement intelligentes émotionnellement, c’est quelque chose qui manque dans la société », note-t-elle.

Mme Fournier-Pashau se dit fière de voir des femmes innues faire leur nom dans des mondes majoritairement masculins et allochtones.

« Quand je regarde des femmes comme Heidie Vachon, qui est ma cousine, ou comme Kateri [Champagne-Jourdain], qui sont impliquées et qui ont des rôles importants, on se rend compte qu’on est plus fortes qu’on pense.»

