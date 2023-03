Le Drakkar a ramé fort

Le Drakkar faisait à nouveau face aux Foreurs de Val-d’Or samedi après-midi au centre Henry-Leonard et il ne s’en est pas laissé imposer devant près de 1750 spectateurs avec une victoire de 4-0.

Les Foreurs récidive avec le gardien Mathis Lussier qui en était hier à son premier départ dans la LHJMQ et qui a arrêté 47 des 48 lancers dirigés vers lui. Comme l’a dit Jean-François Grégoire en point de presse le soir précédent, « il faut aller au filet et trouver une façon de scorer ».

En première période, un tir puissant de Niks Fenenko dévié devant le but par Vincent Collard donne l’avance aux siens. Le Drakkar termine et entamera le deuxième tiers à court d’un patineur puisque Charles-Antoine Lavallée a été chassé pour obstruction. Le Drakkar a limité les Foreurs à deux tirs au but dans ce premier 20 minutes et il a lancé 10 fois en direction de Lussier.

En début de deuxième engagement, Anthony Lavoie s’est élancé de la ligne bleue pour marquer le deuxième but de l’équipe baie-comoise. Le Drakkar a ensuite dû jouer en désavantage numérique, Matthew MacDonald écopant pour coup de bâton, toutefois l’équipe a su être menaçante en dirigeant quelques lancers vers le cerbère des Foreurs.

En troisième période, le Drakkar a eu un avantage numérique sans toutefois réussir à capitaliser sur l’occasion. Ensuite, c’est au tour du capitaine Isaac Dufort d’être chassé alors que Nathan Brisson de Val-d’Or voit son match écourté pour conduite anti-sportive et récolte un 10 minutes.

Isaac Dufort marque ensuite dans un filet désert alors qu’il reste un peu moins de deux minutes à la partie. Dufort marque son 20e but alors que le gardien Lussier est toujours assis au banc.

Le Drakkar prendra la route et ne sera de retour à domicile que le 24 mars. Le Drakkar accostera à Sherbrooke pour une rencontre contre le Phoenix mercredi soir.