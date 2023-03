Début des travaux préparatoires pour le projet éolien Apuiat

Les travaux préparatoires sont commencés pour le projet éolien Apuiat à Port-Cartier.

Ils permettront de déneiger et de déboiser les chemins qui serviront à se rendre jusqu’aux sites où seront installées les éoliennes. Les travaux toucheront le Chemin de la scierie.

Jusqu’à présent l’échéancier pour le projet est respecté, déclare Elisabeth Chevalier responsable des relations avec le milieu pour la Société Apuiat. À la suite des travaux de déboisement, les chemins seront construits. Puis, pour l’été et l’automne 2023, les travailleurs s’attaqueront aux fondations et au réseau collecteur.

La mise en service est prévue à l’automne 2024. Le projet éolien Apuiat comptera une cinquantaine d’éoliennes et générera une puissance totale de 200 mégawatts.

Image Facebook projet éolien Apuiat

Favoriser l’embauche locale

À partir de l’été, ce sont près de 250 employés qui devraient être présents pour le chantier.

Rappelons que c’est Construction Énergie Renouvelable (CER), un consortium québécois formé des compagnies LFG, détenant une place d’affaires à Sept-Îles, EBC inc. Et Transelec Common Inc, qui a été retenu comme entrepreneur général du projet.

Face à ce nombre important de travailleurs, il y avait eu des inquiétudes qui avaient été émises, notamment par des résidents du secteur Pentecôte, face à la capacité d’accueil.

Mme Chevalier souligne que le souhait est d’avoir le plus de travailleurs possible de la MRC des Sept-Rivières et de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam.

« Plus on a de la gens de la place, moins il y a de problématique pour le logement », déclare-t-elle.

Pour les travailleurs qui pourraient venir de l’extérieur, la Société Apuiat s’est créé un répertoire pour l’hébergement.