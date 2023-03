Rencontre pour sauver l’école de Godbout

Le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire a récemment annoncé un sursis pour la fermeture de l’école Mgr-Labrie de Godbout lui permettant de demeurer ouverte pour la prochaine année scolaire 2023-2024.

Si l’école ne rencontre pas les critères du CSS, notamment sur le nombre minimum d’élèves, le couperet risque fort de tomber sur les espoirs de garder l’école de Godbout ouverte.

Le comité Sauvons notre école tiendra une rencontre le 29 mars à 19 h dans le gymnase de l’école pour informer les citoyens sur les derniers développements. Afin de contrer la décision du CSS, la municipalité espère accueillir une famille Ukrainienne de huit enfants.

Pour ce faire, la municipalité tient à discuter de cette décision avec ses citoyens afin de statuer sur une possible levée de fond pour faire venir cette famille à Godbout, afin de payer leur transport depuis Montréal et d’être en mesure de les accueillir et les héberger.

« Sans votre implication, le projet ne pourra fonctionner », invoque l’invitation du comité.