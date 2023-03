Phase 2 suspend une œuvre atypique

Le magasin de réemploi Phase 2, de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan, dévoile une gigantesque baleine de plus de 12 pieds au plafond de son magasin, une œuvre qui souligne la dixième année de Phase 2.

Le grand mammifère ornant l’espace est composé à partir de pièces, d’objets et de matériaux de seconde main. Sa conception, qui a pris plus de 80 heures, a été réalisée à l’atelier par le personnel de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan.

Le but? Démontrer encore une fois l’importance du réemploi et de la récupération. Près de 50 matières provenant de l’écocentre de Baie-Comeau donnent vie à la baleine, telles que du bois de palettes, des matériaux de construction, des articles de cuisine, des morceaux de verre, de la quincaillerie et plus encore.

Finalement, la Régie souhaitait créer une pièce significative dans le but d’inspirer et de sensibiliser la population à son magasin et ainsi inviter les gens à privilégier les services d’écocentre et de réemploi.

