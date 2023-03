Le club de gymnastique de Baie-Comeau attend toujours son centre sportif

Plages horaires et inscriptions limitées, cours régulièrement annulés, manipulation du matériel non adéquate et équipements coûteux achetés en double et en triple en raison de multiples bris importants sont des exemples parmi tant d’autres d’inconvénients majeurs qui ne permettent pas au club de gymnastique de Baie-Comeau d’évoluer comme il le souhaiterait.

Depuis cinq ans, quatre organismes sportifs de Baie-Comeau supplient un centre multifonctionnel à la Ville de Baie-Comeau pour combler leur besoin d’autonomie et d’accessibilité ainsi que pour assurer la sécurité du matériel et des athlètes.

Le club de gymnastique, tout comme les clubs de judo, de cheerleading Fan-As et d’athlétisme de Baie-Comeau, fait face au silence dans ce projet, et ce, depuis maintenant deux ans. Étant conscient des coûts associés à une construction neuve, soit des dizaines de millions de dollars, le regroupement des clubs sportifs demande l’accès à un bâtiment sécuritaire qui serait transformé en centre sportif.

Je sais que ce n’est pas la faute des appariteurs, ni des surveillants ou même de la Ville, mais nous avons dû acheter une seconde fois un trampoline à 40 000 $ en lien avec la non-surveillance de notre matériel. Celui-ci n’est pas en sécurité, tout le monde y a accès. Récemment, une gymnaste aurait pu se blesser grièvement en raison d’un bris fait sur une poutre. Lise Lachance, présidente du Club de gymnastique de Baie-Comeau.

Selon Lise Lachance, présidente du club de gymnastique de Baie-Comeau, ce nouveau lieu signifierait plus d’heures de pratique, des camps de perfectionnement et un projet de sport-études. Ce partenariat sportif signifie une immense autonomie pour chacun des clubs en plus d’unir leurs forces. Ce centre pourrait d’autant plus être utile à la population et être disponible pour une location aux organismes, entreprises et citoyens.

Toujours de l’avis de Mme Lachance, une représentante de la Ville de Baie-Comeau avait donné espoir au club en 2021 en expliquant qu’un bâtiment avait été ciblé et que l’emménagement pourrait se faire en septembre de cette même année. Depuis cette annonce non officielle, les quatre clubs n’ont reçu aucune nouvelle. La présidente tient tout de même à souligner l’écoute et l’ouverture qu’ils obtiennent avec l’instance municipale même si le dossier ne semble pas bouger.

Du côté de la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand, agent aux communications, a expliqué en entrevue que le conseil municipal est conscient des demandes et des besoins des clubs sportifs. Il a précisé que présentement l’équipe procède aux diagnostics des plateaux sportifs et culturels.

« Cette étape consiste à analyser globalement tous les plateaux, arénas et salles, à vérifier si les plateaux sont optimaux et s’ils sont utilisés à leur pleine capacité », ajoute-t-il. Ensuite, un réaménagement des endroits visés pourrait être possible s’ils ne sont pas utilisés à leur maximum. La Ville prévoit d’ailleurs s’asseoir avec les associations à la fin de l’année afin de travailler de concert à la suite des diagnostics.

Pour sa part, Yves Montigny, député dans la circonscription René-Lévesque, il a commenté le dossier par courriel : « Je suis bien au fait de l’importance de ce dossier pour les clubs d’athlétisme, de gymnastique, de cheerleading et de judo de Baie-Comeau ainsi que pour la population en général. Évidemment, si la Ville décide d’aller de l’avant avec ce projet, il me fera plaisir de voir de quelle façon je pourrais les appuyer afin de doter les gens de la Manicouagan d’une installation sportive de qualité pour la pratique de ces sports ».

Le matériel est régulièrement endomagé puisqu’il est manipulé de façon non adéquate et est malheureusement à la disposition de tout les usagés des lieux. Photo : Lise Lachance

