L’Ouvre-Boîte culturel reçoit 15 000 $ pour moderniser son équipement scénique

L’Ouvre-Boîte culturel de Baie-Comeau fait partie des organismes dont les projets ont été retenus dans le cadre du Fonds d’initiatives nordiques coordonné par la Société du Plan Nord. Une somme de 15 000 $ a été accordée à l’organisme culturel.

La ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain était de passage à Sept-Îles aujourd’hui pour en faire l’annonce. Plusieurs autres organismes de la Côte-Nord ont été sélectionnés pour l’obtention de subventions diverses afin d’être soutenus dans leurs projets respectifs.

Selon Tommy Brûlé, président de L’Ouvre-Boîte culturel de Baie-Comeau, la totalité de cette somme sera destinée à remplacer tout l’équipement scénique.

L’organisme à but non lucratif qui compte treize années d’existence compte sur 11 administrateurs bénévoles. Ceux-ci ont tous leur spécialité afin de bonifier sa mission, soit de stimuler la culture dans la région. M. Brûlé a confié que l’organisation n’a jamais été aussi populaire et que l’avenir est prometteur.

Rappelons que la Ville de Baie-Comeau a récemment renouvelé le protocole d’entente de trois ans avec l’organisme, c’est-à-dire 9 000 $ en biens et services et 5 000 $ en argent. La participation monétaire est un ajout majeur pour le conseil d’administration.

Il s’agit de la subvention du cercle d’écriture Recréer la Côte qui a cessé ses activités cette année. L’Ouvre-Boîte culturel a donc pu reprendre en main tous les ateliers d’écriture et les rencontres d’auteurs. Grâce à cet argent, les activités sont gratuites pour la population.