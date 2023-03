La réfection de l’avenue Laval est prévue pour l’été 2023

C’est enfin officiel, la rue Laval sera en réfection à l’été 2023. Les travaux majeurs se feront en deux phases.

Les travaux visent à remplacer « les conduites d’égouts, le pluvial, l’eau potable, la chaussée, les bordures, les trottoirs dans les limites de l’emprise de la Ville », indique la page Facebook de la conseillère du quartier Sainte-Amélie, Lysandre St-Pierre.

D’abord, la première phase couvrira le secteur partant du 4, avenue Laval jusqu’à l’étang des Mandres. Ces travaux devraient s’amorcer à la fin du mois d’avril jusqu’à la fin du mois de juillet. L’excavation est prévue débuter à la mi-mai et ce, jusqu’à la mi-juin.

La deuxième phase partira de l’étang des Mandres jusqu’à l’intersection de la rue Cadillac à partir de la mi-juin à la fin du mois de septembre. L’excavation débutera mi-juillet et s’étendra jusqu’à la fin des travaux à la fin septembre. Durant la période d’excavation, les stationnements des résidences ne seront pas accessibles pendant 48 heures. Les gens pourront se stationner dans les stationnements publics du quartier, au pavillon Mance ou à la bibliothèque, entre autres.

Pour la gestion des déchets, des collectes seront offertes à la bibliothèque Alice-Lane et au terrain de balle Laval. Du côté du transport collectif, le trajet sera modifié pour déplacer les arrêts près du chantier. Pour le transport scolaire, les arrêts seront sur la rue Montcalm et à l’intersection des rues Laurier et Cadillac. Les services d’urgences auront accès en tout temps et ont été avisés de la tenue des travaux. Pour les piétons, un corridor de sécurité sera aménagé.

« Si vous voulez avoir des réponses, des interrogations personnelles sur votre cas particulier, vous pouvez contacter les services techniques de la Ville de Baie-Comeau sur le site web de la Ville de Baie-Comeau sous l’onglet projets majeurs. Vous aurez les principales dates d’échéancier prévu, évidemment c’est un échéancier prévu, vous savez ce que c’est les travaux, on espère bien sûr le respecter. Ça va être un gros chantier et c’est quelque chose qu’on doit faire, mais ce ne sera pas facile évidemment cet été et il faudra faire preuve de patience », a annoncé Lysandre St-Pierre, à la séance du conseil municipal lundi soir.