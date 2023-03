L’inflation au cœur des revendications syndicales dans le secteur public

En marge des négociations dans le secteur public, le front commun sur la Côte-Nord qui réunit la CSN, la CSQ, la FTQ et l’APTS, a voulu mettre l’accent sur l’inflation qui appauvrit les travailleurs.

Dans un point de presse tenu le vendredi 24 mars à Sept-Îles, les représentants syndicaux ont dénoncé les augmentations de salaire des dernières années par rapport au coût du panier d’épicerie qui est à la hausse.

« De janvier 2022 à janvier 2023, le beurre a augmenté de 40%, le brocoli de 42%, les pâtes alimentaires de 44%, les œufs de 14%. Même le déodorant a augmenté de 16% », explique Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord-CSN.

Lors de la dernière ronde de négociation, les travailleuses et les travailleurs des services publics avaient réussi à obtenir des augmentations de 6 % au total sur trois ans. Selon les syndicats, avec les effets de l’inflation des dernières années, les travailleurs se sont appauvris.

Une augmentation de salaire de 9% sur les trois prochaines années est demandée. Le front commun revendique aussi un mécanisme permanent d’indexation basé sur l’indice des prix à la consommation (IPC), ce qui garantira l’ajustement des salaires de chaque année en fonction du coût de la vie.

En plus de l’aspect salarial, le front commun a des demandes sur trois autres thèmes. Il s’agit des droits parentaux, les régimes de retraite et les disparités régionales.

« Pour la Côte-Nord, l’aspect des disparités régionales est très important. On est en pénurie de main-d’œuvre de manière endémique. Les disparités régionales répondraient à des besoins pour les travailleurs en régions éloignées », estime Maude Fréchette, représentante de l’APTS sur la Côte-Nord.

De son côté, Sheila Leblanc, vice-présidente du Syndicat de l’enseignement de la région du Fer-CSQ, indique qu’en plus des négociations salariales, les conditions de travail seront également au cœur des discussions.

Le front commun actuel est une référence à celui de 1972 qui a marqué l’imaginaire collectif, en particulier à Sept-Îles, il y a maintenant 50 ans.

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l’APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs au Québec dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu’en enseignement supérieur.