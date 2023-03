Orchestre symphonique de la Côte-Nord : Tous les musiciens enfin réunis sur scène!

Enfin, l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN) a pu offrir un premier concert regroupant tous ses musiciens depuis le début de la pandémie. Près de 200 personnes se sont déplacées au Centre des arts de Baie-Comeau le 18 mars afin de vibrer au son des mélodies aussi accrocheuses les unes que les autres.

« À la sortie d’un concert, je suis toujours hyper énergisé. On a passé un beau moment, on a partagé, mais surtout donné », lance d’entrée de jeu le chef d’orchestre de l’OSCN, Benoit Gauthier.

Quelques concerts sont offerts aux Nord-Côtiers depuis 2021, cependant en formule réduite. Pour la dernière représentation avec tous les musiciens réunis, il faut remonter en 2019. Samedi dernier, c’était donc la fête, autant pour les musiciens, les spectateurs et le chef d’orchestre.

« Il n’y a rien qui accote en intensité ce qu’on a eu ce soir », indique celui-ci alors qu’il se rassemblait avec les musiciens pour célébrer après le spectacle.

« Ça a été difficile pour bien des musiciens les concerts à orchestre réduit, car tu as moins la chance de jouer. Mais, ça fait tellement du bien aujourd’hui. Juste d’entendre tous les rires derrière nous et de pouvoir vivre ça avec tout le monde, c’est vraiment spécial », poursuit Marie-Ange Boislard, tromboniste avec l’OSCN, qui s’occupe également du département marketing de l’organisation.

« À certains moments, on jouait sans public, juste pour des caméras, ce qui était assez décourageant. On a vécu toutes sortes de prestations depuis trois ans. Donc oui, ça fait du bien d’être nombreux et d’avoir une qualité sonore qui est complète », ajoute Jacques Simard, percussionniste avec l’OSCN et directeur artistique de l’orchestre à cordes de Baie-Comeau.

Plusieurs éléments embellissent l’expérience lorsque tous les musiciens sont ensemble sur scène. « Ce qui intéressant, c’est le contraste entre le très doux et le très fort. C’est l’ADN d’un orchestre, c’est ce qui fait que tant de musiciens ensemble s’unissent. C’est pour avoir toutes ces belles possibilités-là », ajoute-t-il.

Ce concert met donc la table pour la prochaine saison qui sera lancée bientôt, mais Benoit Gauthier ne peut cacher sa fébrilité d’annoncer qu’il n’y a plus de concert avec orchestre réduit à venir.

Trois œuvres

Samedi soir, l’orchestre a rappelé la qualité de ses prestations avec le magnifique Concerto de piano no.1 de Tchaïkovski, mettant en vedette la pianiste Suzanne Beaubien, dont le talent est indéniable. « Je dois le dire que c’est un de mes premiers amours en fait, une œuvre que j’écoutais quand j’étais tout petit », dévoile le chef d’orchestre.

« Ça fait longtemps que je veux la faire, mais ça prend un pianiste qui sait l’assumer et qui sait la rendre. Ce n’est pas n’importe qui qui peut faire cela et je suis tellement heureux d’avoir pu compter sur Suzanne. Ça fait quatre ans qu’on travaille pour faire le concert ensemble. C’est une pianiste extrêmement instinctive musicalement et qui a un son fabuleux de piano », confie Benoit Gauthier, les étoiles dans les yeux.

Ensuite, s’est amenée une belle surprise pour les spectateurs alors que l’orchestre a offert la pièce exclusive Nordicité, composée par le musicien compositeur de Baie-Comeau, Martin Caron. Ce poème symphonique en trois mouvements a été composé pour l’OSCN l’an dernier, dans le cadre du concert anniversaire des 10 ans de l’OSCN.

« Elle (la pièce) a été écrite pour cette formation qu’on avait ce soir », explique M. Gauthier. Les contraintes pandémiques ont obligé l’ensemble à adapter l’œuvre en version réduite. « Ça nous a permis de la créer l’an dernier, avec moins de musiciens, mais c’était comme une première vraie création ce soir. C’était magnifique de la faire comme Martin l’a imaginée », poursuit-il.

Pour terminer en beauté et en force, l’orchestre a offert la 5e symphonie de Beethoven, un morceau connu et apprécié du public. « Cette œuvre particulièrement, je la trouve intéressante, parce que mon instrument, c’est le trombone », indique Marie-Ange Boislard.

« C’est la première fois que le trombone a été réintroduit en orchestre symphonique dans la 5e de Beethoven. Avant cela, il y a Mozart qui l’a sorti de leur boîte, si on veut, où est-ce qu’il était caché depuis environ 100 ans, ce qui fait de la 5e une pièce symbolique pour les trombones. C’est la première symphonie de Beethoven qui a du trombone », ajoute la musicienne.

Bien évidemment, la pièce a permis de terminer sur une note parfaite cette soirée mémorable, sous les applaudissements et une ovation de la foule du Centre des Arts.

Notons que les prochains concerts de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord offriront plusieurs symphonies de Beethoven.

