Des œuvres symphoniques diversifiées et contrastées

Le chef d’orchestre nord-côtier, Benoit Gauthier, accompagné de Marie-Ange Boislard, de Sherbrooke, et Jacques SImard, natif de La Baie et Baie-Comois d’adoption.

Environ 200 personnes ont été charmées par le magnifique concert de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN) au Centre des Arts de Baie-Comeau le 18 mars. Les musiciens ont offert trois magnifiques œuvres, dont le Concerto de piano no.1 de Tchaïkovski, la pièce exclusive Nordicité du compositeur de Baie-Comois Martin Caron et finalement la 5e symphonie de Beethoven.

Alors que l’œuvre de Martin Caron est venue s’insérer entre les pièces de Tchaïkovski et de Beethoven, Benoit Gauthier y fait référence tout en affirmant : « C’est toujours particulier et intéressant pour un chef d’aborder une œuvre nouvelle. »

Beaucoup d’ajustements et une liberté viennent avec la création d’une nouvelle pièce, autant dans la création que dans l’interprétation des musiciens.

« Ce que je me suis rendu compte aussi en faisant ce concert-là, ce sont ces deux œuvres : il y avait la nouvelle de Martin et la 5e symphonie de Beethoven, que tous les musiciens connaissent par cœur et déjà joué plusieurs fois », lance le chef d’orchestre.

Ce dernier explique qu’à la première répétition de la 5e symphonie, le résultat était déjà solide vu l’aisance avec la mélodie et les partitions. « Mais la première répétition de Nordicité était plus difficile, pas parce que les musiciens ne sont pas bons, mais parce que c’était la première fois qu’ils l’entendaient », explique-t-il.

« Avec une création, on n’a pas de référant en fait. On part avec une page blanche quand on arrive pour la présenter en concert. On n’aura pas écouté des dizaines d’enregistrements. Le chef a plus de liberté aussi avec le compositeur qui était là pour donner ses notes », ajoute le percussionniste.

« Il y a un temps d’adaptation plus long, mais j’ai pu remarquer un progrès immense d’une journée à l’autre », soutient M. Gauthier.

La musicienne de l’OSCN, Marie-Ange Boislard, rappelle aussi l’importance, entre des œuvres établies, de soutenir un compositeur local : « C’est important de mettre de l’avant le talent local et je le vois comme un cadeau qu’on fait aux gens de la Côte-Nord. »

