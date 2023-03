La fin d’une étape des joueurs de 20 ans 

C’est bientôt la fin pour les trois joueurs de 20 ans au sein du Drakkar. Marshall Lessard, Marc-Antoine Mercier et Charles-Antoine Dumont s’apprêtent à jouer leurs derniers matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Marc-Antoine Mercier, originaire de Forestville, reconnaît la chance d’avoir pu jouer dans l’équipe qu’il suivait depuis qu’il était tout petit. » Je suis un petit gars de la région et j’ai été très chanceux de jouer à Baie-Comeau. Les trois ans dans l’équipe, ç’a été de beaux moments « , raconte-t-il.

Pour Charles-Antoine Dumont, c’est une toute autre histoire. Le joueur de 20 ans croyait qu’il allait finir sa carrière junior avec l’équipe pour laquelle il a joué depuis ses débuts dans la ligue, les Voltigeurs de Drummondville.

» Je suis arrivé aux Fêtes. C’était une surprise pour moi. J’habite en pension chez de la famille, ç’a facilité l’adaptation. La vie réserve parfois des aventures. Rien n’arrive pour rien dans la vie « .

Marshall Lessard, quant à lui, est arrivé un peu plus tôt que Dumont, soit à la fin du mois d’octobre.

» Les gars m’ont bien accueilli, l’adaptation s’est bien faite. C’est stressant arriver seul dans une nouvelle équipe, parce qu’il n’y avait pas d’autres échanges en même temps. J’avais déjà joué dans un petit marché à Val-d’Or « , indique-t-il.

Futur

Marc-Antoine Mercier poursuivra ses études en génie mécanique à l’université de Moncton et évoluera sur la glace avec l’équipe de l’institution, les Aigles bleus.

Dans le cas de Charles-Antoine Dumont, il s’est inscrit en commerce à l’université McGill et jouera aussi dans l’équipe de hockey de l’université.

La carrière hockey de Marshall Lessard est terminée. L’athlète devra subir une opération au genou avec une période de réadaptation de 6 à 9 mois. Il compte étudier en menuiserie à Sherbrooke.

La fin arrive

Il ne reste que deux matchs à cette saison 2022-2023 et ensuite, ce sera les séries de fin d’année. Les joueurs profitent de tous ces derniers moments avant de quitter Baie-Comeau.

» C’est le dernier droit de notre carrière junior. On sait que la fin arrive. On veut jouer le plus longtemps possible. Ça va être dur de tourner la page. Il faut en profiter au max. Ça fait un bout de temps qu’on s’en parle les trois 20 ans « , mentionne Charles-Antoine.

» Pour ma part, pour avoir déjà vécu les séries à Baie-Comeau, la foule c’est incroyable. C’est certain qu’on veut vivre ça le plus longtemps possible dans les séries « , ajoute le Forestvillois Marc-Antoine Mercier.

» Les séries, c’est toujours excitant. Pour l’avoir déjà vécu de l’autre côté de la médaille, on était dans les favoris et on s’est fait sortir par un club underdog, sous-estimé. Je pense qu’on peut jouer ce rôle-là cette année. On a un club qui croit à notre groupe. Je pense qu’on pourrait faire des surprises en séries « , renchérit Marshall Lessard.

Le classement demeure serré et on ne connaît pas encore l’opposant de la première ronde du Drakkar. Mais comme dit l’un des joueurs : une ronde à la fois.