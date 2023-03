Belle récolte au championnat provincial du Club de judo de Baie-Comeau

C’était le Championnat provincial de judo la fin de semaine du 25-26 mars à Laval et le Club de judo de Baie-Comeau en revient les mains pleines.

D’abord, dans le U21, Senior récréatif surclassée moins de 70 kg, Julie Poitras a remporté la médaille d’or. Elle a répété l’exploit en décrochant aussi la première place au Master féminin.

Julien Vanson repart aussi avec deux médailles autour du cou, une en argent pour le U21, Senior récréatif surclassé, moins de 81 kg et la médaille de bronze dans le Senior Élite, moins de 81 kg.

Dans le U12, Liam Rochette s’est couvert d’or. Olivier Poulin et Thélio Talbot ont, quant à eux, obtenu chacun une médaille de bronze.

Liam Rochette, Olivier Poulin et Thélio Talbot.

Samuel Roberge-Poitras a gagné l’or dans le U16, moins de 55 kg et le bronze dans la catégorie U18, moins de 55 kg. Machiel Talbot en a deux de bronze, dans le U16 et dans le U18, les deux dans le moins de 50 kg.

De gauche à droite, Machiel Talbot, Samuel Roberge-Poitras, Alexis Brassard et Liliane Trotier.

Rosalie Trotier empoche la médaille de bronze dans le U16, moins de 57 kg et Liliane Trotier a également obtenu la médaille de bronze dans le U18, moins de 52 kg.

« Les Championnats canadiens auront lieu en mai à Montréal et six combattants ont obtenu leur laissez-passer pour l’événement : Machiel Talbot (U16 et U18), Samuel Roberge-Poitras (U16 et U18), Liliane Trotier (U16 et U18), Rosalie Trotier (U16), Caroline Lessard (master) et Julie Poitras (master) », indique Caroline Lessard du Club de judo de Baie-Comeau.