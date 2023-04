Secondaire en spectacle : 7 lauréats nord-côtiers poursuivent l’aventure

Devant une salle comble, deux soirs d’affilée, une vingtaine de jeunes de la Côte-Nord ont performé au Pavillon des arts de Forestville, les 31 mars et 1er avril, dans le but d’obtenir leur laissez-passer pour la finale provinciale de Secondaire en spectacle.

Animation, danse, chant, musique, une grande diversité de disciplines artistiques a été offerte au public, heureux d’applaudir cette belle jeunesse sur scène.

Un jury composé de trois personnes issues du milieu des arts et de la Haute-Côte-Nord avait la lourde tâche de choisir 8 gagnants parmi les 24 numéros présentés.

Stéphanie Lessard, Renaud Cyr et Véronique Lévesque ont donc attribué plus de points à :

Luis Ortega pour sa composition Tu te souviendras de moi (1er)

4 univers, 1 ensemble – danse (2e)

Léa Gravel avec la chanson Le paradis de l’amour (3e)

Angie Charette – danse (4e)

Laurence Jourdain avec la pièce innue Uasset (5e)

La chute – groupe rock (6e)

Léa Touzel avec sa composition Créer mon propre chemin (Coup de cœur du jury)

4 univers, 1 ensemble (Coup de cœur du public)

Les 7 lauréats iront représenter la Côte-Nord au Rendez-vous panquébécois qui se tiendra à Laval du 1er au 4 juin.

Ce sera l’occasion pour les jeunes artistes de la province de renouer avec le grand public et de vivre une expérience unique et festive. Des visites touristiques et des soirées culturelles animeront également le séjour des quelque 800 participants à l’événement.