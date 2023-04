Une reconnaissance de Curling Québec

Claude Forget, du Club de curling de Baie-Comeau, a été honoré samedi 1er avril. M. Forget s’est mérité le Méritas Intervenant pour ses 13 années d’implication bénévole en tant que responsable des glaces au Club de curling de Baie-Comeau.

Pour l’occasion, Émile Asselin, directeur des compétitions de Curling Québec, était présent pour remettre la distinction à M. Forget. M. Asselin était de passage dans la région pour le Championnat provincial Clubs qui a eu lieu au Club de curling de Sept-Îles.

Profitant de cette journée de reconnaissance, le Club de curling de Baie-Comeau a aussi tenu une journée d’activités avec, entre autres, un concours d’habileté organisé par Claude Lévesque. C’est d’ailleurs M. Lévesque qui a fini en tête du concours.

Les 2e et 3e places sont allées à Joël Michaud et Marie-Maud Burgess Butland. Cette activité populaire a fait le bonheur des membres et risque fort de devenir « un rituel annuel », indique Nathalie Thibeault, trésorière au Club de curling de Baie-Comeau.

Les gagnants du concours d’habiletés.

Aux dires de Mme Thibeault, ce fut « une magnifique journée, remplie de fierté et d’émotions, qui démontre une fois de plus l’attachement des membres à leur Club ».