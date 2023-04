Nouveau Centre régional d’éducation des adultes à Pessamit

Le Conseil des Innus de Pessamit et le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation aux adultes ont procédé le 22 mars à l’ouverture officielle du nouveau Centre régional d’éducation des adultes (CRÉA) à Pessamit.

Une nouvelle bâtisse offrant de beaux et grands locaux pour chacune des classes, c’est ce que Pessamit peut aujourd’hui offrir à la communauté pour l’éducation aux adultes.

Auparavant, les cours destinés aux adultes se donnaient dans un établissement du conseil de bande. Quelques classes étaient offertes, mais le besoin d’un espace adapté était criant.

« De par le volet centre régional, on s’attendait à donner de la formation professionnelle et le conseil de bande était en recherche de financement pour avoir une vraie bâtisse où le CRÉA serait installé », explique d’entrée de jeu Marie-Josée Simard, directrice du CRÉA.

« À travers de ça, il y a eu la volonté politique du conseil de bande de prendre en charge l’éducation aux adultes. Il y a donc eu des discussions avec le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation aux adultes », poursuit-elle.

Les démarches ont mené à l’achat d’un bâtiment érigé à Pessamit en 2022 et aujourd’hui 100 % fonctionnel.

Par et pour Pessamit

« La plus belle fierté qu’on a ici, c’est que tout le personnel provient de la communauté », déclare Mme Simard, précisant que seul le professeur de mathématique est originaire de l’extérieur de la région.

« Nos étudiants peuvent s’exprimer en langue innue et avoir des explications en langue innue. C’est vraiment un centre pour eux. On veut répondre aux besoins de la communauté avec chaque formation », ajoute la directrice.

Cette dernière se sent privilégiée de travailler avec ses enseignants, considérant les difficultés d’embauche en éducation. « Mon inquiétude, quand j’ai eu le poste, c’était le personnel enseignant. Qui pourrait venir travailler avec nous? Mon plus grand souhait était d’avoir des gens de la communauté », mentionne-t-elle.

Son souhait s’est inévitablement réalisé, car elle compte aujourd’hui sur une équipe complète. La directrice tient également à souligner le travail effectué en collaboration avec le Centre de services scolaire de l’Estuaire pour offrir les cours aux élèves de la communauté par le passé.

Vocations multiples

Le nouvel établissement du CRÉA met à la disposition des étudiants un environnement adapté aux besoins et plus spacieux. Plusieurs cours sont offerts, soient la formation générale aux adultes et la formation professionnelle, en plus de cours de langue innue.

Il y a également un volet réservé aux élèves en insertion sociale et une formation d’aide-éducatrice à la petite enfance verra bientôt le jour.

« Il reste encore des formations que je ne peux pas donner tout de suite, puisqu’on vient de s’installer. Mais avec nos besoins, comme à la garderie, c’est accessible et on peut offrir notre formation pour répondre à ces besoins-là », précise Marie-Josée Simard.