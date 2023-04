Accompagner les mères qui allaitent

Le programme Aimons-lait est un service offert par le biais de la Maison des familles de Baie-Comeau. Il offre aux mamans qui allaitent un accompagnement avec une marraine d’allaitement.

« Le rôle d’une marraine d’allaitement est de soutenir la maman durant tout son parcours d’allaitement. On commence même en prénatal et ça va jusqu’au sevrage », explique Pier-Audrey Giasson, intervenante communautaire en périnatalité à la Maison des familles de Baie-Comeau.

Les références viennent régulièrement du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord dans la Manicouagan, à partir de 35 semaines de grossesse, afin de préparer la maman qui souhaite nourrir son bébé par allaitement exclusif, mixte ou en tirant son lait.

Les mamans qui le souhaitent peuvent également communiquer directement avec la Maison des familles de Baie-Comeau. D’ailleurs, dans le dernier mois ce sont 15 mamans référées par le CISSS qui ont été jumelées au programme Aimons-lait. Les marraines offrent un service à domicile ou directement à l’hôpital lors des 48 heures post-partum.

« L’accompagnement par les marraines apporte du soutien moral. Elles les accompagnent sans jugement et en toute confidentialité. Avec la Maison des familles, elles ont accès à un réseau, à plusieurs activités », divulgue Mme Giasson.

Dans le cas où la maman a un problème avec l’allaitement, « la marraine est là pour lui donner toute l’information nécessaire pour qu’elle puisse prendre une décision pour elle. La marraine redonne confiance à la maman dans ses propres décisions avec sa maternité ».

Les suivis se font à la demande de la mère et ils peuvent être ponctuels ou plus réguliers, selon ses besoins. Ils peuvent être faits par téléphone ou par une visite à domicile au choix de la maman, mais aussi en fonction de la disponibilité des marraines d’allaitement qui sont toutes bénévoles.

Six nouvelles marraines

Il y avait 10 marraines d’allaitement au sein de l’organisme qui vient d’en former six nouvelles. “ On veut offrir cette formation aux trois mois pour avoir plus de marraines. On demande seulement que la personne ait une expérience d’au moins six mois d’allaitement ”, fait savoir l’intervenante.

Le jumelage se décide de façon aléatoire bien que certaines ont de l’expérience sur certains sujets en particulier. Les marraines s’entraident entre elles et se partagent l’information.