Casse-croûte Le Connaisseur : au revoir Les Bergeronnes, bonjour Baie-Comeau

Nathalie Lessard, la propriétaire du casse-croûte le Connaisseur, ferme sa succursale des Bergeronnes pour la saison 2023 afin de se consacrer à d’autres projets : recettes en ligne, produits vendus en supermarché, et l’ouverture éventuelle d’une autre succursale Le Connaisseur à Baie-Comeau.

Malgré la mise en vente de son emplacement des Bergeronnes acquis en 2020 et la vente de son food-truck mobile, la propriétaire du casse-croûte Le Connaisseur de Tadoussac baigne toujours dans l’optimisme.

La propriétaire laisse entendre que le casse-croûte des Bergeronnes fonctionnait bien, mais que son opération n’était pas optimale.

« C’était mes parents qui s’en occupaient, et ils ont près de 70 ans. Je me questionnais à savoir si continuer était la bonne solution, et je trouvais que sa rentabilité aurait été trop incertaine », rapporte-t-elle. « Je me disais qu’ils aimeraient peut-être profiter un peu de la vie », explique-t-elle avec humour.

Le casse-croûte des Bergeronnes offrait le même menu que la succursale de Tadoussac, mais il était difficile pour l’organisation de pourvoir tous les postes et d’arriver avec la même qualité. « Le restaurant de Tadoussac fonctionne toujours très bien, celui des Bergeronnes aussi, mais je n’ai pas pu mettre autant énergie dans son opération que j’aurais voulue », révèle-t-elle.

Expansion à l’est

Nathalie Lessard partage son temps entre Baie-Comeau et Tadoussac, au gré de la saison estivale. « J’habite à Baie-Comeau 6 mois par année, et je suis en train de regarder pour ouvrir un nouveau restaurant le Connaisseur à Baie- Comeau », raconte-t-elle.

L’emplacement exact serait encore à déterminer, mais la propriétaire confirme qu’il s’agirait d’un casse-croûte estival, avec la même plage d’ouverture que son lointain cousin de Tadoussac. « Il y a plein de chaînes de restauration rapide à Baie-Comeau. Je crois que le Connaisseur serait viable durant la saison estivale mais pas le reste de l’année, à moins d’introduire un concept davantage resto-bar avec de l’alcool par exemple », estime-t-elle.

« C’est toujours un défi de trouver du personnel », reconnait Nathalie Lessard avec humour.

« Ce sera un établissement fixe. Ce ne sera pas dans un camion, mais il y aura quand même de la représentation. Soit une devanture en métal qui rappelle le camion ou un espace pour manger qui rappelle les couleurs du Connaisseur », conclut la restauratrice.

Produits et recettes

Nathalie Lessard œuvre dans l’ombre de son restaurant. En 2021, elle s’est lancée dans une entente d’exclusivité avec la bannière Métro pour sa sauce à poutine en sachet vendue en magasin, et la mayonnaise à l’érable du Connaisseur est apparue sur les tablettes en 2022.

« C’est un bon moyen de mettre en valeur les produits d’ici. En plus, j’ai réalisé des capsules web de recettes qui sont disponibles sur le site de Métro », dévoile-t-elle. « J’aimerais mettre plus d’énergie là-dedans. Ça demande moins de temps et de personnel », admet-elle avec humour.

Des saucisses à poutine réalisées en collaboration avec Charcuterie Charlevoisienne sont également toujours en production, et seront vendues dans plusieurs points de vente de la région avec le retour de la saison estivale.