Une bonne saison pour le Drakkar de Baie-Comeau, malgré une fin décevante

Jean-François Grégoire, directeur général et entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau, et Félix Lefrançois, représentant à la LHJMQ.

Malgré une fin de saison abrupte après un but refusé à Charles-Thomas Larochelle, l’organisation du Drakkar reste motivée et continue de travailler sur l’esprit de communauté au sein de son équipe.

Lors de l’habituel point de presse du bilan de fin de saison, le directeur général et entraîneur-chef, Jean-François Grégoire, note le bon développement de l’équipe au courant de la saison. « Beaucoup nous positionnaient hors des séries plus tôt dans la saison », déclare ce dernier.

« 2023, je le vois comme l’an 2. L’année de la COVID-19, je ne la compte pas. On entre dans un cycle de performance. C’est notre objectif pour la saison prochaine », poursuit M. Grégoire, fier de sa saison par rapport à ses objectifs. Selon lui, les séries ont permis aux joueurs de se démarquer. Il souligne également les cinq parties de l’équipe qui se sont terminées en prolongation.

L’ambiance et l’appartenance à Baie-Comeau

Pour Félix Lefrançois, représentant à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l’importance est de « mettre en place une identité » à Baie-Comeau. Il fait aussi référence à l’implication plus présente des joueurs dans la communauté et de l’engouement des partisans au Centre Henry-Leonard.

« Je suis très content de mes joueurs. On a vraiment travaillé fort, et ce, jusqu’à la dernière minute », lance le capitaine Isaac Dufort tout en précisant l’excellente ambiance qu’il a ressentie à Baie-Comeau. « J’avais des frissons sur la glace », ajoute-t-il.

Pour sa part, le joueur Justin Poirier décrit une « saison remplie d’émotions » et se sent aujourd’hui « fier de faire partie de la famille du Drakkar de Baie-Comeau. »

But refusé

« La différence entre la victoire et la défaite est mince », s’exclame le directeur général et entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau. Ce dernier souhaite simplement que ce genre de situation ne se reproduise plus à l’avenir. Il indique qu’il faut se doter de moyens pour éviter des séquences comme celle dont le Drakkar a été victime.

« Pour moi, ‘’non-concluent’’ ne doit pas être une réponse », lance M. Grégoire. « Ça a un gros impact. Mais je veux remercier les intervenants de la ligue qui m’ont appelé », ajoute-t-il. Que ce soit de la part d’amis ou de collègues, ce dernier indique avoir reçu un bon soutien des autres organisations.

Continuer le cycle

« Je ne veux pas parler de reconstruction, je préfère parler de cycle », souligne M. Lefrançois, confiant de l’équipe et des membres en place pour la prochaine saison. D’ailleurs 2022-2023 sera l’an 3 de ce cycle durant laquelle l’organisation espère y voir une progression.

« Évidemment, le hockey, ça n’arrête jamais. On se prépare pour le repêchage en juin. Et je serai très agressif au prochain repêchage », ajoute Jean-François Grégoire.

Quelques chiffres

Malgré une année déficitaire, l’organisation compte en moyenne 1 525 partisans par match à domicile. La présidente du conseil d’administration du Drakkar, Julie Dubé, compare ces chiffres à la dernière saison avant la pandémie, pour un meilleur échantillonnage. Pour la saison 2019-2020, il y avait 1 532 partisans en moyenne.

Pour les trois matchs des séries à Baie-Comeau, cette dernière indique une moyenne de 2 000 spectateurs par affrontement.

