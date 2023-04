L’argent pour les Nord-Côtiers M18 AA à la Coupe Chevrolet

Les Nord-Côtiers M18 AA n’ont pu répéter l’exploit du M13 AAA relève de 2017 qui avait remporté les grands honneurs aux Championnats provinciaux de hockey mineur. La troupe de l’entraîneur-chef Jean-Luc Pigeon s’est inclinée en finale de l’édition 2023 du volet masculin de la Coupe Chevrolet.

Lors du dernier match des Championnats provinciaux qui se sont conclus le dimanche 16 avril, les Nord-Côtiers se sont avoués vaincus 3-1 devant les Dynamos de Shawinigan, à l’aréna de Kirkland.

Les porte-couleurs de la Côte-Nord avaient trouvé place pour la finale en signant une victoire de 2-1 en prolongation sur les Patriotes du Richelieu grâce à un but de Lorenzo Gauthier.

Pour onze des dix-huit joueurs des Nord-Côtiers, il s’agissait de leur dernier match au hockey mineur. « Nous leur souhaitons la meilleure des chances pour le futur. Vous pouvez être fier de vous, les gars », a écrit le responsable des communications du programme, Justin Poitras.

Soulignons aussi le beau parcours de la formation M13 AA qui s’est inclinée 2-1 à son quatrième match face aux Harfangs de Sherbrooke.

Résultats complets des équipes nord-côtières au volet masculin de la Coupe Chevrolet

M11 BB (à Salaberry-de-Valleyfield) – Basques de la Côte-Nord

Match 1 vs Griffons-2 de Richelieu : Défaite de 5-2

Match 2 vs Sags-4 de Chicoutimi : Défaite de 12-1

Match 3 vs Braves de Valleyfield : Défaite de 8-1

M11 AA (à Rigaud/Saint-Lazare) Vikings de la Côte-Nord

Match 1 vs Amiraux de Nicobec (Nicolet/Bécancour) : Défaite de 8-4

Match 2 vs Étoiles de Saint-Laurent : Défaite de 8-1

Match 3 vs Amiraux de Nicobec (Nicolet/Bécancour) : Défaite de 3-1

M13 AA (à Châteauguay) Nord-Côtiers

Match 1 vs Bisons 2 de l’Outaouais : Défaite de 6-0

Match 2 vs Barons de la Mauricie Nord-Est : Défaite de 6-3

Match 3 vs Aigles de Saint-Jean : Défaite de 7-5

M13 AAA (à Verdun) Nord-Côtiers

Match 1 vs Dynamiques du Collège Charles-Lemoine : Victoire de 3-2

Match 2 vs Collège Français Rive-Sud : Victoire de 3-2 (fusillade)

Match 3 vs As de Québec : Victoire de 2-1 (en prolongation, après seulement 6 secondes)

Match 4 vs Harfangs de Sherbrooke : Défaite de 2-1

M13 BB (à Côte-St-Luc) Atanukan de Uashat mak Mani-utenam

Match 1 vs Élites de HRS (Hudson/Rigaud/St-Lazare) : Défaite de 9-0

Match 2 vs Pumas du Bas-Saint-Laurent : Défaite de 5-2

Match 3 vs Élites de HRS (Hudson/Rigaud/St-Lazare) : Défaite de 6-2

M15 AA (à Lachine) Nord-Côtiers

Match 1 vs Mousquetaires de Saint-Hyacinthe : Défaite de 11-2

Match 2 vs Tigres de Victoriaville : Défaite de 6-1

Match 3 vs Seigneurs de Lotbinière : Défaite de 8-0

M15 AAA (à Dollard-des-Ormeaux) Nord-Côtiers

Match 1 vs Intrépides de l’Outaouais : Défaite de 5-1

Match 2 vs Pionniers de Lanaudière : Défaite de 6-0

Match 3 vs Albatros de l’Est-du-Québec : Défaite de 4-1

M18 AA (à Kirkland) Nord-Côtiers

Match 1 vs Bastions de Laurentides-Lanaudière : Défaite de 7-1

Match 2 vs Dynamos : Victoire de 2-1

Match 3 vs NorthStars EHL : Victoire de 4-2

Match 4 (demi-finale) vs Patriotes du Richelieu : Victoire de 2-1 (prolongation)

Match 5 (finale) vs Dynamos de Shawinigan : Défaite de 3-1