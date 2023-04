Les fonctionnaires fédéraux en grève

Les 155 000 fonctionnaires fédéraux membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) au pays sont en grève depuis minuit une mercredi et à Baie-Comeau, comme ailleurs sur la Côte-Nord, des piquets de grève sont dressés depuis ce matin.

Sept grévistes de différents ministères et organismes fédéraux étaient massés à l’intersection des boulevards Comeau et La Salle avec leurs revendications bien en vue sur les pancartes qu’ils brandissaient bien haut.

« Ça fait plus de deux ans qu’on négocie avec le gouvernement. C’est une tangente qu’on voit aller depuis quelques contrats de travail que notre employeur négocie en arrière, finalement, on n’a pas de contrats de travail en bonne et due forme », explique Frédérick Desjardins, à l’emploi de la Commission canadienne des grains et porte-parole des fonctionnaires à Baie-Comeau.

En début de journée, les fonctionnaires en grève manifestaient près de l’intersection des boulevards Comeau et La Salle, à deux pas du Carrefour Baie-Comeau, où se trouvent notamment les bureaux de Pêches et Océans Canada.

L’inflation élevée est un autre phénomène qui fait partie de l’équation. « On veut s’assurer d’avoir un salaire décent », poursuit M. Desjardins.

L’AFPC réclame des hausses salariales de 13 % sur trois ans pour ses membres. « Les salaires sont en moyenne de 45 000 $ à 60 000 $. On veut s’assurer d’avoir des salaires qui vont refléter un peu plus l’économie. »

Parmi les autres revendications, il y a aussi le droit au télétravail.

Les fonctionnaires souhaitent la poursuite des négociations, qui se tiennent de façon intensive depuis deux semaines, mais sans beaucoup d’avancement, déplore le porte-parole, qui ignore le nombre de membres de l’AFPC en poste sur la Côte-Nord.