Les défis de la parentalité portés à l’écran 

Le succès de la série Vie de Parent repose sur l’idée originale de la réalisatrice Marion Huguet. Elle-même devenue maman il y a quelques années, elle désirait aller à la rencontre de jeunes parents pour aborder la parentalité, les défis de chacun et mettre en scène leur quotidien.

L’inspiration est apparue en pouvant vivre elle-même la maternité. En pleine pandémie, loin de sa famille vivant en France, sans garderie et dans l’obligation de reprendre le travail, les défis étaient nombreux pour la réalisatrice.

« Après mon congé de maternité, il m’était impossible de trouver une garderie. J’ai fait du télétravail avec bébé. Je voyais beaucoup de femmes qui délaissaient leur carrière pour ouvrir leur propre service de garde par obligation financière. La situation était tellement particulière que je me devais de faire un sujet là-dessus. »

Les enjeux de la Côte-Nord sont uniques et atypiques selon Mme Huguet. En prenant le temps de s’informer via des reportages, des lectures et des balados, la maternité et la vie de parents sont devenues de vraies passions pour elle.

L’équipe s’est invitée dans l’intimité de dix familles de la Manicouagan pour raconter leur histoire respective. En soutien avec la Maison de la famille de Baie-Comeau, le duo a pu recruter facilement les familles intéressées, pour mettre en lumière des réalités différentes.

La distance familiale, le département de néonatalogie, l’allaitement, le deuil périnatal, les défis d’un parent monoparental sont parmi les sujets abordés de façon humaine dans la série.

La saison 1 de Vie de Parent est maintenant terminée. La suite débutera à l’hiver 2024. (Photo : Les productions Bokeh35)

Marion Huguet et Étienne Michaud St-Marie forment une équipe parfaitement compatible pour les ambitions de Bokeh35. La boîte de production est née de M. Michaud St-Marie et d’un ancien partenaire d’affaires, il y a un peu plus de dix ans.

La réalisatrice, Marion Huguet s’est adjointe au producteur il y a déjà cinq ans et depuis, ils composent un duo professionnel pour l’ensemble des projets.

La saison 1 de Vie de Parent a été tournée sur plus de six mois. Dix épisodes de 15 minutes sont disponibles sur quelques plateformes, dont la page Facebook de l’entreprise.

Le succès de cette première saison a été tellement important que la boîte de production se lance à la rencontre d’autres familles. Cette fois-ci, tout le territoire nord-côtier sera couvert. Les premiers épisodes seront disponibles à l’hiver 2024.