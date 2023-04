Expérience enrichissante pour les gymnastes de Baie-Comeau

De gauche à droite Rose Tremblay, Zoé Ross, Élise Tremblay et Noémie Lavoie. (Photo : Club de gymnastique de Baie-Comeau)

Un haut niveau de compétition comme celui des qualifications provinciales en gymnastique de Magog, c’est impressionnant. Il faut se mesurer aux meilleures athlètes du Québec. Quatre gymnastes du Club de gymnastique de Baie-Comeau y ont accédé les 15 et 16 avril.

« Les gymnastes ont très bien fait, par rapport à ce qu’elles pouvaient livrer. Ça s’est très bien passé », résume Isabelle Mak, entraîneuse de niveau 2 au Club de gymnastique de Baie-Comeau, qui accompagnait Rose Tremblay, Zoé Ross, Élise Tremblay et Noémie Lavoie.

Selon elle, d’autres athlètes provinciales qui étaient sur place ont l’occasion de pratiquer régulièrement, toute l’année, le double du temps des gymnastes de Baie-Comeau. Il est donc difficile de viser un podium dans ces conditions.

Malgré tout, l’expérience a été fort appréciée par les jeunes gymnastes et ce fut pour elle une récompense d’y assister.

Leurs mentions seront également soulignées lors du gala de fin d’année prévu les 13 et 14 mai au Stade Médard-Soucydu cégep de Baie-Comeau.

Les conséquences de ne pas avoir un centre sportif

La demande d’un centre sportif pour l’autonomie des clubs et pour être en mesure de s’illustrer dans leur passion revient en cause dans cette expérience-ci. Le partage de la palestre vient malheureusement diminuer les heures de pratique nécessaires au développement des athlètes. Madame Mak se désole : « On ne peut pas leur offrir assez d’heures pour rivaliser contre d’autres clubs de la province. »

L’entraîneuse se réjouit tout de même des performances des quatre gymnastes, qui l’ont impressionnée compte tenu de leur réalité.

Galerie photo