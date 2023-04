Cinq auteurs de la Côte-Nord à ne pas manquer au Salon du livre

Le Salon du livre de la Côte-Nord recevra plus de 80 auteurs/autrices, dont 28 Nord-Côtiers pour sa 39e édition qui commence jeudi et qui se poursuivra jusqu’à dimanche inclusivement. Voici un top 5 des auteurs de notre région à ne pas manquer durant l’événement.

1. Rita Mestokosho

La poète et écrivaine d’Ekuanitshit est née sur le Nitassinan en 1966. Rita Mestokosho est une militante engagée. Son oeuvre expose son combat pour la préservation de sa terre natale, de sa langue maternelle et de sa culture innue. Elle publié son premier recueil de poésie en 1995. Elle ne parcourt rien de moins que le monde pour faire connaître la culture et les luttes de son peuple.

À lire

Atiku utei. Le cœur du caribou

Mémoire d’encrier



À voir

— Elle participera à la table ronde « La culture innue dans la littérature » avec les autrices nord-côtières Carole Labarre et Maya Cousineau-Mollen. Dimanche 30 avril, 9 h 45, scène principale.

— Son grand entretien aura lieu dimanche 30 avril, 12 h 15.

2. Jérome Bérubé

L’auteur nord-côtier se penche sur « comment devenir des hommes, des vrais » dans son livre Couilles de camion. Le long de la 138, dans un char qui tombe en panne, trois gars vivront cette réflexion. Jérome Bérubé, décris comme un « conteur éclaté » et un « menteur créatif », a choisi son métier les deux pieds dans le sable sur une plage de Natashquan. Il participera notamment à une table ronde « Regards sur la masculinité » avec les auteurs Jean-Philippe Baril Guérard, Alexandre Dostie et Mickaël Bergeron, ex-journaliste au Journal Le Nord-Côtier. Assurément un moment du Salon du livre de la Côte-Nord à ne pas manquer !

À lire

Couilles de camion

Planète Rebelle

À voir

— Il participera à la table ronde « Regards sur la masculinité », dimanche 30 avril 13 h 30.

— Il présentera une animation jeunesse « De quoi se nourrissent les histoires » le vendredi 28 avril, 10 h 45.

3. Émilie Pedneault

Née au Saguenay et aujourd’hui résidente de la Côte-Nord, Émilie Pedneault est l’illustratrice du visuel du Salon du livre 2023. C’est l’exemple concret pour démontrer sa pratique artistique hybride, tandis qu’elle erre entre les arts visuels et la littérature. Son recueil Crâbe explore notamment l’ambiguïté de la maternité. Son deuxième livre raconte le déracinement nécessaire et la difficulté d’être au monde comme femme.

À lire

Crâbe Maison en feu

À voir

– Elle dessinera en direct à la FAB à dessins, samedi, 29 avril, 15h et dimanche, 30 avril, 14h, à l’Espace jeunesse Port de Sept-Îles et Groupe Océan.

-Elle lancera son recueil de poésie Crâbe, le 29 avril, 17h à 19h, au Edgar Café Bar.

4. Maya Cousineau Mollen

D’origine innue et petite fille de Jack Monoloy qui n’avait pas le droit d’aimer sa belle Mariouche, Maya Cousineau-Mollen écrit de la poésie depuis qu’elle a 14 ans. Elle œuvre au sein des communautés des Premières Nations depuis une vingtaine d’années. Elle occupe un poste de conseillère en développement communautaire à la firme EVOQ Architecture. Elle est coprésidente du RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal. Elle fait partie de la Wolfpack Street Patrol, qui regroupe des bénévoles apportant un soutien aux itinérants. Bref, une femme qui en a certainement long à raconter. Son dernier recueil, Enfants du lichen, a remporté le Prix du Gouverneur général.

À lire

Enfants du Lichen Hannenorak

À voir

— Elle participera à la table ronde « La culture innue dans la littérature » avec les autrices nord-côtières Carole Labarre et Rita Mestokosho. Dimanche 30 avril, 9 h 45, scène principale.

— Elle présentera un poème inédit à l’activité « Poésie Party » le samedi 29 avril, 16 h, à l’Espace Jeunesse Port de Sept-Îles et Groupe Océan.

5. Patrick Blanchette

Natif de Baie-Comeau, l’auteur habite désormais L’Ancienne-Lorette. Très jeune, il créait des bandes dessinées pour imiter son grand frère. Ce dernier a choisi de se plonger dans l’haltérophilie, mais Patrick, lui, a préféré continuer à muscler son coup de crayon. Au cégep, il était passionné d’animation japonaise à la télévision et il s’est initié aussi aux cartoons américains. Formé en animation et en scénarimage à l’Université Laval, il raconte les histoires de son héroïne Aube à travers ses bandes dessinées.

À lire

Aube du monde des rêves T.2 :

Le festival des esprits

Presses aventure

À voir

-Il participe à la Tournée littéraire jeunesse Hydro-Québec, qui a lieu dans 29 écoles de Tadoussac à Sept-Îles.

– Il participera à la FAB à dessins le samedi 29 avril, 14h30, et dimanche, 30 avril 13h, à l’Espace jeunesse Port de Sept-Îles et Groupe Océan.