Une récolte fabuleuse pour Héma-Québec à Baie-Comeau

Malgré un ralentissement dû à un bogue informatique, Héma-Québec a connu un succès phénoménal avec ses deux jours de collecte de sang à Baie-Comeau. Jeudi soir, à la fermeture, 469 dons avaient été recueillis sur un objectif de 450.

Il n’y a pas à dire, Baie-Comeau est littéralement un terreau fertile pour Héma-Québec. Une véritable petite mine d’or… ou de sang.

Les gens de la Manicouagan répondent généralement en très grand nombre à l’appel au grand bonheur de la FADOQ de Hauterive, qui mène de main de maître l’opération collecte sous la responsabilité de Georges Avoine.

Vicky Tremblay Côté, 26 ans, fait partie des donneurs accueillis jeudi. Elle en était à son 15e don depuis ses 18 ans. « Moi, en fait, j’allais au cégep quand Héma-Québec est venu nous rencontrer. J’étudiais pour devenir infirmière, donc c’est sûr que ça m’a sensibilisée. Je suis venue quand j’ai eu l’âge et j’ai continué depuis », a-t-elle témoigné.

La jeune femme l’avoue : donner du sang pour contribuer à sauver des vies la rend fière et avec un sentiment d’accomplissement de soi.

Claude Blouin souhaite redonner au suivant avec un don de sang. Il en était à son 41e jeudi.

Pour sa part, Claude Blouin en était à son 41e don jeudi. « Je trouve ça important de pouvoir passer au suivant. Là, on est en santé, on est capable de transmettre aux autres », a-t-il mentionné.

D’autres mains levées

Si les donneurs lèvent la main à la collecte de sang, les bénévoles aussi. Quarante-six personnes ont contribué au succès de l’activité de mercredi et jeudi et, assure M. Avoine, la plupart ont confirmé leur présence lors du retour d’Héma-Québec à Baie-Comeau, les lundi et mardi 24 et 25 juillet.

Responsable de la collecte de sang pour la FADOQ de Hauterive, Georges Avoine est très heureux de la réponse des donneurs.

Par ailleurs, déjà 138 donneurs des derniers jours ont pris leur rendez-vous pour la prochaine collecte. Rappelons que depuis la pandémie, des rendez-vous sont fixés aux donneurs, leur évitant ainsi de patienter longtemps sur une chaise pliante avant d’être appelés.

« Tout le monde est heureux, tout le monde est content », a conclu Georges Avoine.