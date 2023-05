Du café en tasse au café sur toile avec Camille Gravel

Le café se déguste généralement, mais l’attachement de Camille Gravel pour ce nectar tant prisé s’exprime autrement puisqu’elle en fait le médium principal pour exprimer sa créativité sur ses toiles.

L’artiste peintre de 26 ans, revenue dans son Baie-Comeau natal depuis peu après des études en design d’intérieur à Québec, se démarque par sa technique originale.

« J’utilise le café comme on le boit », a expliqué au journal Le Manic celle qui sera la première invitée de la relève de l’histoire du Symposium de peinture de Baie-Comeau. « J’ai ma machine expresso à la maison. Je me fais couler un expresso et je trempe mon pinceau dedans et je peins avec, tout simplement. »

Son café, a-t-elle confié, elle le fait très corsé, donc particulièrement noir, et elle l’éclaircit pour obtenir les teintes plus claires dont elle a besoin.

Voici l’une des oeuvres de Camille Gravel. Photo Facebook

Par contre, puisque le noir absolu est impossible, elle utilise de l’encre de Chine et d’autres médiums pour accompagner le café. « Mais, le principal médium, c’est le café que je mélange avec d’autres choses. »

Ses toiles sont plutôt dans les teintes de terre. « C’est naturel, ça fait partie de nous aussi. J’ai tout le temps été attirée par la nature, comme bien du monde qui habite à Baie-Comeau. »