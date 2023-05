Le Centre Hi-Fi devient Stéréo +

Le Centre Hi-Fi, magasin d’électronique à Baie-Comeau, n’en est pas à ses débuts dans la région. Il a écrit un autre pan de son histoire le 1er mai puisqu’il a changé de franchise pour opérer sous la bannière Stéréo Plus.

Frédéric Picard, le propriétaire actuel, raconte son histoire et les raisons qui l’ont poussé à faire ce changement entrepreneurial.

Si vous êtes de Baie-Comeau depuis plus de dix ans, vous avez connu le magasin Stéréo Plus qui était situé au 815, rue de Parfondeval. Le commerce a gardé ce nom d’entreprise pendant plus de 30 ans.

En 2014, M. Picard est devenu co-propriétaire de l’entreprise et le duo d’entrepreneurs a pris la décision en 2016 de se tourner vers le Centre Hi-Fi. En 2019, pour des raisons professionnelles, M. Picard est devenu propriétaire unique et il a déménagé au Centre Manicouagan.

Récemment, l’homme d’affaires a pris la décision de redevenir Stéréo Plus Baie-Comeau. « La raison est simple, le nom Stéréo Plus appartient réellement au propriétaire du magasin, donc actionnaire de la marque », explique-t-il.

M. Picard souligne que c’est une bannière 100 % québécoise qui lui permet une meilleure liberté d’affaires. Les marques actuelles vont rester disponibles pour la clientèle et d’autres marques et produits se retrouveront aussi sur les tablettes.

« Il pourrait y avoir encore plus de choix. Chose certaine, il n’y en aura pas moins », rassure-t-il pour les clients. Le site Internet de Stéréo Plus Baie-Comeau sera plus facile à utiliser.