Journalisme : Les Éditions Nordiques remportent 9 prix

Encore une fois, les artisans des Éditions Nordiques ont prouvé leur excellence en remportant 9 prix, dont 6 premières places.

Emélie Bernier, journaliste en environnement pour le groupe, une habituée des podiums, a encore une fois charmé le jury grâce à son texte La pénurie de papier frappe de plein fouet, dans la catégorie économie et finance. Elle a ajouté un autre premier prix, cette fois avec sa chronique Les pèlerins, dans la catégorie opinion.

Johannie Gaudreault, journaliste et directrice d’information au Haute-Côte-Nord à Forestville et au Manic à Baie-Comeau, a aussi vu son talent récompensé. Son texte 4 000 heures sans ambulance en un an lui a valu le tout premier prix dans la catégorie santé et bien-être.

Marie-Eve Poulin, journaliste au Nord-Côtier, n’est pas en reste. Elle a remporté les grands honneurs dans la catégorie affaires municipales, un prix mérité avec le savant texte Pas de réseau cellulaire pour rejoindre le 911 après un accident sur la 138.

Le graphiste Vincent Lebel s’est démarqué. Son art a été reconnu avec un contenu publicitaire numérique avec le client Centre Hi-Fi Baie-Comeau, un effort bon pour le tout premier prix.

Le magazine touristique Le Road Trip, produit sur la Côte-Nord, a remporté le tout premier prix dans la catégorie des cahiers spéciaux.

Charlotte Paquet, journaliste au Manic, qui incidemment, couronne une fantastique carrière de 41 années, a signé le 2e meilleur texte dans la catégorie éducation, avec son chef-d’œuvre intitulé Jacques Bossé devient bachelier à 66 ans. Mme Paquet prendra sa retraite en juin.

Emy-Jane Déry, journaliste et directrice d’information au Nord-Côtier à Sept-Iles, a remporté le 2e prix dans la catégorie opinion avec sa chronique Du 120 tonnes à la zamboni.

Le Manic a aussi remporté un 2e prix avec le menu midi, comme stratégie numérique.

« Je suis fier de nos équipes d’information. Les prix, c’est beau et ils sont mérités. L’important, c’est la qualité d’information que nous assurons chaque jour dans nos médias. Nous sommes la référence en la matière et le prix le plus important, c’est notre lectorat fidèle », a indiqué le président des Éditions Nordiques, Simon Brisson.

La soirée des Grands Prix des Hebdos du Québec avait lieu au Centre des congrès de Lévis le 3 mai. Il y avait 89 finalistes et 29 lauréats.

Rappelons que les Éditions Nordiques regroupent quatre médias : Le Nord-Côtier à Sept-Iles, Le Manic à Baie-Comeau, Le Haute-Côte-Nord à Forestville et Le Charlevoisien dans Charlevoix.