La Troupe Chaud Bizzz veut savoir… c’est quoi ta toune?

Les mélomanes qui aiment avoir le contrôle de la musique seront choyés avec le tout nouveau concept de spectacle interactif de la Troupe Chaud Bizzz : C’est quoi ta toune?

Du 19 au 29 juillet, huit représentations auront lieu à l’Espace Alcoa du Centre des Arts de Baie-Comeau. « Les spectateurs demandaient un retour en formule plus cabaret. On sent que la population veut une offre culturelle vivante pour se réunir le temps d’une soirée », lance Simon Philibert, le producteur du spectacle.

« On cherchait comment rendre le tout le plus unique possible. C’est là qu’on a pensé à un spectacle qui inclurait le public », ajoute ce dernier.

Concrètement, chaque soir, le public pourra participer au déroulement du spectacle grâce à leurs cellulaires. Ainsi, les spectateurs voteront pour le choix des chansons, les blocs thématiques et encore plus. Ils auront une réelle influence sur l’orientation que prendra le spectacle.

La participation ou non à ces votes restera à la discrétion de chacun. Les chanteurs Jordan Lévesque et Audrey-Louise Beauséjour, accompagnés des musiciens s’adapteront à ces choix.

Vivre une expérience

« On connaîtra comment le spectacle commence et comment il finit, mais entre les deux, ce sera différent chaque soir. C’est du jamais vu pour nous », précise M. Philibert. La Troupe Chaud Bizzz a le désir de se renouveler et ainsi faire vivre aux gens de la Manicouagan et aux touristes une expérience hors du commun.

« L’idée derrière C’est quoi ta toune? est d’amener le monde à venir participer à l’offre culturelle locale cet été. On veut créer des projets pour encourager le tourisme sur la Côte-Nord et, surtout, redonner à la communauté qui nous soutient depuis le tout début », soutien le producteur.

Simon Philibert mentionne qu’au total, ce seront plus de 20 emplois qui seront créés dans tous les volets, de la production à la présentation du spectacle. Il rappelle que l’organisme peut compter sur de nombreux partenaires, tel que le nouveau présentateur d’une soirée, Desjardins.

Les billets du spectacle sont déjà en vente sur le site web de la Troupe Chaud Bizzz ainsi qu’au Centre des Arts de Baie-Comeau.