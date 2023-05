Infirmières : Manon Couturier renversée par les ratés de l’examen de l’Ordre

La directrice générale du cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier, est sous le choc. Apprendre que l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec de septembre dernier présentait des failles dans sa méthodologie, sa validité et sa fiabilité et que » 500 infirmiers et infirmières ne sont pas en pratique parce que cette épreuve-là a été mal faite » la renverse.

« On s’entend que c’est dramatique », s’est écriée Mme Couturier, la semaine dernière, face aux conclusions tirées par le Commissaire à l’admission aux professions, Me André Gariépy, dans le deuxième rapport d’étape de son enquête concernant les résultats plutôt faibles obtenus par les candidates à la profession l’automne dernier, soit 51,4 % par rapport à 97 % deux ans plus tôt.

Le commissaire en avait déduit que plus de 500 infirmières avaient été mises techniquement en échec.

Au cégep de Baie-Comeau, à peine 27,3 % des candidates avaient réussi l’examen. Invitée à commenter ce résultat, la directrice générale avait déclaré au Manic en janvier 2023 que « l’Ordre aurait certainement un intérêt à faire une analyse approfondie de leur épreuve. » Elle avait parlé d’une prise de conscience à faire tant au sein de l’établissement que du côté l’Ordre.

« Pas un petit chiffre »

Aujourd’hui, force est de constater que l’erreur est grave. Comme l’a souligné Mme Couturier, le Québec n’a pas le moyen de se priver de 500 infirmières. « C’est pas un petit chiffre, là, les gens qui ont été refoulés à la porte à cause de la qualité des questions dans l’épreuve. »

« Qu’est-ce qu’on fait avec ceux qui ont échoué l’épreuve et qui n’auraient pas dû l’échouer? », a questionné la directrice générale, tout en avouant qu’il sera probablement impossible de les retracer.

Il y a aussi les risques que des candidates à la profession se soient découragées face à leur résultat et qu’elles aient décidé qui quitter le domaine. « Il y en a certainement. On en a peut-être qui ont abandonné la profession en pensant qu’elles n’étaient pas capables la faire », a-t-elle poursuivi.

Manon Couturier s’interroge aussi sur une autre observation en lien avec les ratés de l’examen : « C’est étrange que ça arrive dans le contexte où ils remettent en question la formation collégiale comme étant une porte d’entrée pour être membre de l’Ordre, c’est vraiment étrange que ça arrive à ce moment-là. »

Constats du Commissaire

Rappelons les grands constats du Commissaire à l’admission des professions :

– La validité de l’examen est affectée ;

– La fiabilité de l’examen est faible : la qualité des questions est en jeu ;

– La note de passage a été haussée sans justification suffisante ;

– Plus de 500 futures infirmières mises techniquement en échec en septembre 2022 ;

– Une situation préoccupante pour les personnes formées hors du Québec dont le taux de réussite a été de 15 % en septembre 2022.