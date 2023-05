Le milieu de l’hébergement est prêt à accueillir les touristes 

La saison estivale approche à grands pas et les entreprises d’hébergement sont emballées à l’idée d’un retour à normale. Il est encore tôt chez Tourisme Côte-Nord pour effectuer un portrait complet de la situation sur l’ensemble de son territoire.

Cela est plutôt varié d’une entreprise à l’autre et d’une MRC à l’autre, selon la directrice générale de Tourisme Côte-Nord, Joannie Francoeur Côté. Globalement, le milieu de l’hébergement se dit en bonne position pour la haute saison touristique, tant au niveau des réservations qui peuvent aider à évaluer l’achalandage ou encore à l’embauche de la main-d’œuvre.

Le directeur général du Parc Nature, Denis Cardinal, ne connaît pas de problème de recrutement. Ce dernier a déjà embauché son personnel et reçoit même des demandes pour ses hébergements pour le mois de mai.

« Pour les nichoirs d’oiseaux, qui sont l’hébergement insolite, ça va très bien pour les réservations. C’est plus lent pour le camping, mais ces réservations-là sont souvent dernière minute », explique-t-il. « Nous nous sommes pris tôt aussi pour engager notre personnel », ajoute-t-il.

À l’Hôtel EconoLodge à Forestville, il ne reste que quelques postes à combler, comme préposés de chambre et cuisinier. Pour le copropriétaire, Renato Marino, il est toujours difficile de recruter lorsqu’un employé décide de quitter son emploi. Ce dernier est tout de même confiant de la haute saison, car il remarque que sa situation ressemble à ce que c’était avant 2020. Du côté d’Essipit, seuls les campings ont connu une baisse d’achalandage l’an dernier, le reste ayant un excellent bilan.

« Cette année s’annonce aussi positive que celle de 2022, les gens sont au rendez-vous pour les hébergements et nos pourvoiries, tandis que pour les activités de croisières aux baleines et de kayak de mer, ça se passe souvent à la dernière minute », précise la directrice des communications et relations publiques pour Vacances Essipit, Jeannine Villeneuve.

Pour leur part, le recrutement se déroule mieux en 2023. « La saison 2022 a été teintée par la pénurie d’employés, comme partout ailleurs. Pour la saison à venir, nous avons eu beaucoup plus de facilité dans le recrutement de nouvelles ressources. Quelques postes sont toujours à combler, mais nous avons bon espoir d’y arriver avant le début de la saison », indique Karine Boucher-Plourde, directrice des ressources humaines pour le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit.

Selon le portrait de 2022 de Tourisme Côte-Nord, l’hôtel est le type d’hébergement le plus populaire des visiteurs.Le camping et la maison ou le chalet de location sont les hébergements concurrents les plus considérés.