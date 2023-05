Le RSEQ Côte-Nord honore ses acteurs

Quelques-uns des lauréats du Gala 2023 du RSEQ Côte-Nord, soit Martine Dufresne pour l’école Mère d’Youville, Alexandra Breton et Sylvio Da Costa pour l’école Jean-du-Nord/Mankoutai, Mélodie Bouchard (entraîneure féminine), Emy Cliche (élève-athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études), Denzel Hervieux (Élève-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive), Ismael Fontaine (coup de cœur secondaire) et Noah Gendron (élève-athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études), accompagnés du directeur général, Éric Boucher.