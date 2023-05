Les coureurs du Husky lancent un appel à l’aide

La délégation de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles qui prendra part à la Course au secondaire du Grand défi Pierre Lavoie lance un véritable cri d’urgence.

L’autobus qui les a conduits à Québec ne peut poursuivre l’aventure en raison d’un bris mécanique. Malgré bien des démarches auprès d’autres compagnies, le groupe a dû se tourner vers des vanettes. Il a donc besoin de conducteurs pour les conduire.

Les conducteurs recherchés particulièrement à Québec, Trois-Rivières et Montréal suivront la trentaine d’élèves-athlètes et leurs accompagnateurs lors des différentes étapes de relais de la course entre Québec et Varennes, samedi et dimanche.

« Il est impossible de demander à nos enseignants accompagnateurs de conduire 36 heures. Nous cherchons des gens prêts à sauver la course de notre équipe », ont-ils écrit dans leur message d’urgence.

Les personnes disponibles peuvent communiquer avec Simon Leduc au 418 964-6361.

Détails pour les conducteurs intéressés (permis régulier de classe 5)

Départ de l’Université Laval: samedi 13 mai, 7h

Départ de la course de la Colline parlementaire : samedi 13 mai, 9h

Relais à Trois-Rivières : samedi 13 mai, vers 21h30

Arrivée à Varennes et retour vers Québec : dimanche 14 mai vers 16h

(Heures sont approximatives)