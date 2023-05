Le Renard Bleu vit des moments difficiles

Pierre-Luc Minier s’occupe du Renard Bleu de Baie-Comeau à temps plein. Il prend en considération le plus possible les commentaires des clients afin de les satisfaire.

L’épicerie écologique Renard Bleu a lancé un cri du cœur à la population la semaine dernière. « Honnêtement, on ne sait pas trop si on va continuer », a écrit sur Facebook Pierre-Luc Minier, copropriétaire du commerce.

Le Renard Bleu a ouvert en septembre 2021 à Baie-Comeau, après les boutiques de Port-Cartier et Sept-Îles en 2017 et 2018. L’arrivée du vrac en ville a ravi les habitants, au point où les gens faisaient la queue à l’extérieur de la boutique.

Si la clientèle a été au rendez-vous jusqu’au mois d’août de l’année passée, l’engouement s’est ensuite quelque peu estompé et les ventes ont bien diminué depuis.

Pourtant, Pierre-Luc Minier assure avoir eu de très bons retours de la part des Baie-Comois. Il constate d’ailleurs qu’il s’agit du magasin le Renard Bleu avec le plus gros pourcentage de clients qui amènent leurs contenants.

Des explications possibles

Face à l’enthousiasme pour le vrac et la fidélité de certains clients, M. Minier et sa partenaire d’affaires, Evelyne Lalancette, sont convaincus qu’il s’agit d’une habitude à prendre pour les Baie-Comois.

Plusieurs habitants désapprouvent aussi la localisation de la boutique à Baie-Comeau. Alors que les locaux sont situés à proximité du IGA et de la SAQ, certains maintiennent qu’ils sont trop reculés. Pierre-Luc Minier répond aussi : « Je pense qu’on n’est pas si mal placé, mais qu’il faut réussir à se faire connaître. »

Les copropriétaires se disent d’ailleurs ouverts à l’idée de faire plus de publicité et communiquer autour de leur boutique. Cela devrait commencer par l’installation d’enseignes et d’oriflammes afin d’indiquer l’emplacement du Renard Bleu.

Cependant, la situation économique reste la raison principale expliquant l’état des ventes du commerce. Face à l’inflation, les clients ont moins d’argent pour l’épicerie et cherchent à faire des économies. M. Minier le confirme : « Il y a une partie qui peut être liée à notre marketing peut-être déficient, aussi l’espace où on est, mais c’est sûr qu’il y a une grosse partie récession. »

L’espoir d’un renouveau

Plusieurs solutions s’offrent aux copropriétaires du Renard Bleu pour que le magasin demeure ouvert à Baie-Comeau. Ils pensent notamment à partager leur local avec une autre épicerie et ils ont déjà reçu plusieurs appels à ce sujet. Cela pourrait donner de la visibilité au magasin tout en diminuant le loyer des locaux.

Depuis l’annonce sur Facebook, le Renard Bleu semble reprendre des couleurs et les nouveaux clients se rendent sur place pour apporter leur soutien.

Pour séduire les consommateurs, le magasin a décidé de faire un geste pour contrer l’inflation avec des promotions sur des paniers garnis notamment.

M. Minier se réjouit des nouvelles visites, mais garde à l’esprit que cet enthousiasme doit être durable pour la pérennité du Renard Bleu en ville.

Il ajoute : « Plus les clients vont communiquer avec nous le besoin et au mieux on s’adaptera pour proposer une belle offre aux gens de Baie-Comeau. »