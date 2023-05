Bitfarms se fait connaître et récolte des CV

Stéphane Bertrand et Bianca Verreault, de Bitfarms, ont passé deux jours à Baie-Comeau avec des collègues afin d’informer les citoyens et recueillir des curriculum vitae.

Les deux journées d’information et de recrutement organisées à Baie-Comeau à la fin de la semaine dernière ont permis à Bitfarms de faire découvrir le monde de la cryptomonnaie à un peu plus d’une vingtaine de personnes, en plus de recevoir de précieux curriculum vitae (CV).

« On attendait un peu plus de personnes, mais tous les gens qui sont venus nous voir, on a eu de très bons contacts. On a eu de belles personnes à rencontrer pour avoir de la bonne main-d’œuvre », a souligné Benoit Gobeil, vice-président principal Opération et infrastructures chez Bitfarms.

Selon lui, des gens intéressés, mais qui n’étaient peut-être pas à Baie-Comeau la semaine dernière, ont contacté les gens de Bitfarms via son site Internet en marge des deux jours d’activités.

Au cours des prochains jours, les gens qui ont laissé leur CV seront rappelés graduellement afin de suivre le processus d’embauche et la série d’entrevues qui vient avec.

M. Gobeil se dit assuré que des embauches seront faites. « Ça, c’est sûr. On a des personnes intéressantes qu’on a rencontrées là-bas. »

La préparation du bâtiment de l’avenue Babin va rondement en prévision du début des activités de l’entreprise, prévu quelque part en juillet ou août. « Il nous faut nos employés. Il y a des machines qui vont arriver bientôt », conclut l’homme.

